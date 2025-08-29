[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주시의회 소관 상임위원회가 광주시의 택시요금 인상안 의견 수렴과 미래차 국가산단 조성사업 동의 요구를 원안 가결했다.

광주시의회 산업건설위원회는 29일 제336회 임시회 1차 회의를 열고 택시요금 인상(안) 의견청취안과 광주 미래차 국가산업단지 조성사업 동의안을 원안 의결했다.

광주시는 택시 중형 기본요금을 500원 인상하는 등 전체 운임을 약 13.3% 올리는 안을 마련해 물가대책위원회 심의 전 의회의 의견을 구했다.

이에 일부 시의원들은 시민 부담 등을 우려했다.

박수기 의원은 “택시요금이 2년 만에 인상되는데, 체감 인상 폭이 대구·서울 수준과 비슷해 시민 부담이 크고, 특히 심야할증과 거리 요금 관련 인상 부담이 크다”고 지적했다.

김용임·강수훈 의원은 요금 인상에 걸맞은 서비스 개선 노력이 필요하다고 강조했고, 임미란 의원은 “시계 외 할증 비율이 타 시도보다 높아 인접 시군과 요금 불균형 문제가 발생한다”고 주장했다.

김영선 광주시 통합공항교통국장은 “코로나19 상황 등으로 택시요금 인상을 미뤄왔지만, 택시 업계 경영난과 운행률 하락으로 인상이 불가피하다”며 “요금 인상에 걸맞은 서비스 개선에도 힘쓰겠다”고 밝혔다.

광주 미래차 국가산단 동의안은 재무적 타당성이 부족하다는 결과가 나왔으나, 시는 조성원가 공급과 미분양 용지 광주시 매입 등을 대안으로 제시했다.

박수기 의원은 “조성원가 197만원으로 분양이 가능하겠느냐”며 “산단 내 30만평 규모 신도시 조성은 공동화가 우려되고, 전남도와 협력해 RE100 산단 추진도 서둘러야 한다”고 지적했다.

심철의 의원은 “미래차 산단에 AI 모빌리티 시범도시를 연계하려면 산업용지 비율 54%는 부족하다”며 “산업용지를 더 확보하고 신도시는 서브 도시 형태를 검토해야 한다”고 제언했다.

이에 대해 최태조 인공지능산업실장은 “주변 산단 분양 상황과 수요를 고려하면 조성원가로 분양이 가능할 것”이라며 “향후 용역을 통해 산업용지·신도시 배분 등을 보완하겠다”고 밝혔다.