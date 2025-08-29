[헤럴드경제(부산)=홍윤 기자] 한국남부발전이 부산·울산·경남 등 비수도권 창업기업의 베트남 시장 진출을 도와 총 3420만 달러 규모의 MOU를 체결하는 성과를 거뒀다.

남부발전은 지난 18일부터 23일까지 베트남 호찌민에서 ‘스스로 프로젝트 Prep 베트남’ 현지 진출 프로그램을 진행했다고 29일 밝혔다.

‘스스로 프로젝트’는 남부발전이 부산지방중소벤처기업청(부산중기청), 부산창조경제혁신센터 등과 협력해 진행하는 창업기업 글로벌 진출 지원사업이다.

지난해 부산·울산·경남을 대상으로 시작해 올해는 비수도권 전역으로 범위를 넓혔다. 지원 규모도 15개 사에서 20개 사로 확대했다. 올해는 부산외국어대학교와의 협력을 통해 지역 대학생과 스타트업 간 협업을 촉진하고 청년인재들에게 글로벌 실무경험 등을 제공하는 산학 협력 모델을 선보였다.

올해는 ▷B2B 투자 밋업 ▷현지 창업 생태계 투어 ▷글로벌 스타트업 전시회(InnoEX) 공동관 지원 ▷찾아가는 바이어 미팅 등 스타트업의 베트남 현지 시장 공략을 위한 프로그램이 진행됐다.

참가기업들은 현지 바이어와 총 186건의 비즈니스 상담을 진행했으며 그 결과 50건, 약 3420만불 규모의 MOU를 체결하는 성과를 거뒀다.

또한 부산창조경제혁신센터는 베트남 호찌민시 과학기술부 산하 스타트업 지원 전문기관인 SIHUB와 업무협약(MOU)을 맺는 등 한국과 베트남 간 스타트업 교류도 본격화하는 성과도 있었다.