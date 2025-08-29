- 캄보디아에 K-조달 경쟁력 전파…캄보디아 정부에게 전자조달·혁신조달 등 K-조달 우수성‧경쟁력 등

조달청 이형식 기획조정관(뒷줄 왼쪽에서 여섯 번째)이 29일 정부대전청사에서 열린 ‘캄보디아 공공조달 역량강화 연수사업 수료식’에 참석해 캄보디아 정부 재경부 관계자들과 함께 기념촬영을 하고 있다.
[헤럴드경제= 이권형기자] 조달청(청장 백승보)은 29일 정부대전청사 1동 소회의실에서 캄보디아 정부 재경부 관계자들이 참석한 가운데 ‘캄보디아 공공조달 역량강화 연수사업’ 수료식을 개최했다.

19명의 캄보디아 연수단은 2주간(17일~30일) 한국에 머물며 K-공공조달의 우수성과 경쟁력을 직접 배우는 동시에 캄보디아 조달행정 개선 및 발전 방안을 모색하고 있다.

이번 연수단 방문은 한국국제협력단(KOICA)의 저개발국 지원 글로벌 연수사업의 일환으로 진행했으며, 조달청이 연수 국가를 직접 발굴하고, 대전대학교 전자조달지원센터가 세부 연수사업을 수행했다.

연수에서는 ▷한국 조달청 공공조달주요 정책 및 시스템 공유 ▷ 한국의 혁신제품제도 및 해외실증사업 ▷ AI기반의 e-제안요청도움 시스템 ▷ 계약이행확인시스템 등 K-공공조달의 주요 내용에 대한 교육을 진행했다.

캄보디아 연수생들은 이번 연수를 통해 한국의 우수사례를 자국의 공공조달 행정에 도입하기 위한 로드맵과 적용 방안을 논의했다.

이형식 기획조정관은 “K-조달을 대표하는 혁신조달제도, 나라장터 시스템, 반부패 제도 등 다양한 K-조달 제도․시스템에 대한 해외 벤치마킹 수요가 지속 증가하고 있다”며 “이번 캄보디아 연수를 비롯해 향후 우즈베키스탄, 키르기스스탄 등 다양한 국가에 공공조달 연수사업을 확대해 한국의 앞선 K-조달 운영 경험을 전수해 나가겠다”고 말했다.


