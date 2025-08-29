- 7차 특별안전 점검회의 개최…차량‧시설물 특별점검, 이례사항 대응 위한 통합상황반 운영 등 살펴

[헤럴드경제= 이권형기자] 한국철도공사(코레일)가 29일 대전사옥에서 ‘2025 APEC(아시아‧태평양경제협력체) 정상회의’ 대비 7차 특별안전 점검회의를 열었다.

정정래 코레일 사장직무대행 주재로 열린 이날 회의에서는 여객․차량․시설․전기․안전 등 담당 부서가 참석해 분야별 특별점검 진행상황을 살폈다.

특히, 환절기 등 계절적 요인에 따른 KTX와 시설물 안전 확보를 위해 ▷선로 ▷선로전환기 ▷신호장치 ▷차량 설비 등에 대한 선제적 점검에 더욱 집중키로 하고, 보완이 필요한 개소의 보수 상태도 확인했다.

아울러, 외국인도 쉽게 인지할 수 있도록 서울‧경주역 등 주요역의 안내표지와 고객안내 및 혼잡도 상태도 점검했다.

인력을 충원해 차량 청소도 강화한다. 특별점검반을 구성해 청소 상태를 수시로 확인하고, 객실은 스팀청소, 분진제거 등을 시행한다.

또한 정상회의 기간 중 통합상황반을 운영해 분야별 협조체계를 구축해 이례사항 발생 시 신속 대응, 대체 교통수단 확보 등 APEC 참가자의 수송지원을 강화키로 했다.

정정래 사장직무대행은 “이번 APEC 참가자의 안전하고 편리한 철도 이용을 위해 모든 분야를 세심히 점검하고 이례사항에 신속히 대응할 수 있도록 준비에 만전을 기하겠다”고 밝혔다.