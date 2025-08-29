서울우유 ‘속편한 하루강황’ 출시 ‘항암·항산화 효능’ 강황·생강 첨가

최근 건강 관리 트렌드가 확산하면서 인삼이나 강황을 함유한 ‘보양 우유’가 인기를 얻고 있다.

29일 업계에 따르면 서울우유협동조합은 최근 강황을 활용한 보양 우유 신제품 ‘속편한 하루강황(170㎖)’을 선보였다. 강황은 주성분인 커큐민의 효능이 알려지며 슈퍼푸드로 인정받고 있다.

최근 국제분자과학저널(IJMS)에 게재된 슈퍼푸드 7종 분석 논문에 따르면 커큐민은 항암·항산화·항염 작용을 동시에 활성화한다. 동물 실험에선 세포 손상을 줄이고, 간 손상을 완화하는 것으로 나타났다.

미국 국립보건원(NIH)은 커큐민이 염증성 질환을 비롯해 암, 심혈관 질환, 신경 퇴행성 질환 예방에 긍정적인 효과가 있다고 밝혔다. 전 세계 커큐민 보충제 시장이 지난해 1조원을 넘어설 만큼 강황에 대한 관심도 커지는 추세다.

‘속편한 하루강황’은 강황과 생강을 고품질 국산 우유에 조화롭게 담았다. 유당을 분해해 유당불내증이 있는 사람도 편하게 마실 수 있다. 한 번에 마시기 좋은 소용량 캡 포장이라 휴대가 편하다. 소비기한이 긴 멸균유다.

이는 5월 출시한 ‘속편한 하루인삼’의 후속작이기도 하다. 해당 제품은 인삼 핵심 성분인 진세노사이드 Rg1과 Rb1을 함유하고 인삼의 향·맛을 더했다. 중장년층은 물론 ‘할매니얼(할머니+밀레니얼)’ 입맛의 MZ 소비자들에게도 호평받았다.

이승욱 서울우유협동조합 우유마케팅팀장은 “즐겁게 건강을 관리하는 헬시 플레저 트렌드가 급부상하고, 액티브 시니어의 활동이 활발해지고 있다”며 “앞으로도 차별화한 보양 우유 제품군을 강화할 것”이라고 말했다. 강승연 기자