29일 보세판매장 제도운영위원회서 결정

[헤럴드경제=양영경 기자] 정부가 시내 면세점 특허수를 늘리고 사업자 선정 절차에 돌입한다.

기획재정부는 29일 서울 중구 은행회관에서 이형일 1차관 주재로 ‘제6차 보세판매장 제도운영위원회’를 열고 서울 2개, 전북 1개 등 시내면세점 특허수를 추가하기로 했다고 밝혔다.

이는 일부 중소·중견업체들이 서울 명동 등 주요 관광지에 시내면세점 설치 의향을 밝힌 데 따른 조치다. 이에 따라 중소·중견기업 시내면세점은 현재 5곳에서 7곳으로 2곳 늘어난다. 서울 지역에서는 올해 12월께 기존 특허 1개가 만료될 예정이므로 실제 순증되는 특허수는 1개다.

현재 중소·중견기업이 운영하는 면세점은 동화, 부산, 그랜드, 울산, 앙코르 등 5곳이다. 대기업이 운영 중인 시내 면세점은 롯데(4곳), 신라(2곳), 신세계, 현대, HDC신라(각 1곳) 등 9곳이다.

정부는 대기업이 운영하는 시내면세점의 경우 코로나19 이후 면세점 매출 회복이 더딘 데다 최근 일부 판매장 철수 및 직원 희망퇴직 진행, 신규 특허 희망업체 현황 등을 고려해 현행 특허 9개를 유지하기로 했다.

이번 조치에 따라 관세청은 신규 사업자 선정을 위해 조만간 특허 공고를 내고 특허심사위원회 개최 등 후속 절차를 진행할 예정이다. 개별 신청 건에 대한 면세점 특허 부여 여부는 특허심사위 심의를 거쳐 결정할 확정할 예정이라고 기재부는 밝혔다.