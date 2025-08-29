통계청 7월 산업활동동향 민생 쿠폰 효과에 소비 2.5%↑ 생산 0.3%·투자 7.9% 늘어나

7월 산업생산과 소비, 투자가 모두 증가하면서 지난 2개월 이후 5개월 만에 ‘트리플 증가’를 기록했다. 특히 지난달 본격 지급된 민생회복 소비쿠폰과 소비 심리 회복 등 영향으로 소비는 2년 5개월 만에 최대폭 늘어난 것으로 파악됐다.

29일 통계청이 발표한 ‘7월 산업활동동향’에 따르면 지난달 전산업생산 지수는 114.4(2020년=100)로 전달보다 0.3% 증가했다.

전산업생산은 4~5월 마이너스를 기록했다가 6월(1.5%) 증가 전환해 두 달 연속 증가했다. 광공업 생산은 전자부품(20.9%), 기계장비(6.5%) 등에서 생산이 늘어 직전 달보다 0.3% 증가했다.

다만, 자동차 생산은 7.3% 줄어 지난해 7월(-11.4%) 이후 최대폭 감소했다. 7월 휴가철과 부분파업, 미국 전기차공장 현지 생산 등 관세 발효 효과가 생산과 수출에 영향을 미쳤다는 게 통계청의 분석이다. 반도체 생산도 3.6% 줄어들면서 작년 7월(-6.9%) 이후 가장 큰 폭으로 감소했다.

소비 지표는 호조세를 나타냈다. 민생회복소비쿠폰이 외식·미용·헬스장 등 서비스 소비에도 영향을 미치며 서비스업 생산은 전월보다 0.2% 증가했다. 도소매업이 3.3% 증가했고, 숙박음식업(2.0%), 예술·스포츠·여가(7.5%), 협회·단체·수리·기타개인서비스업(8.4%) 등에서 늘었다.

상품 소비를 뜻하는 소매판매도 전달보다 2.5% 늘었다. 이는 2023년 2월(6.1%) 이후 29개월 만에 최대폭 증가다. 소매판매 중에선 내구재가 5.4% 늘었다. 갤럭시Z 플립·폴드7 등 신제품 출시에 따라 통신기기 및 컴퓨터가 16.8% 증가했고, 가전제품도 6.6% 증가했다. 음식료품 등 비내구재(1.1%), 의복 등 준내구재(2.7%)도 증가세를 보였다.

설비투자는 운송장비(18.1%), 기계류(3.7%)에서 모두 투자가 늘어나면서 전월보다 7.9% 증가했다. 2월(21.3%) 이후 5개월 만에 증가 전환했다. 다만, 건설업 생산을 보여주는 건설기성(불변)은 토목(10.1%)에서 공사실적이 늘었지만 건축(-4.8%)에서 줄어 전월 대비 1.0% 감소했다. 6월(6.4%) 이후 한 달 만에 감소 전환했다.

현재의 경기 상황을 보여주는 동행종합지수 순환변동치는 전달보다 0.1포인트 하락한 반면, 향후 경기 국면을 예고해주는 선행종합지수 순환변동치는 전달 대비 0.5포인트 상승했다.

양영경 기자