디어니언, 직거래·유통·데이터 수직플랫폼 추진 ‘농민 수익개선·외식업체 원가절감’ 상생모델로

농산물 산지 직거래 풀필먼트 스타트업이 투자가뭄을 뚫고 수 억원의 후속투자 유치에 성공해 눈길을 끈다. 외식업체에는 원가절감과 안정적 식자재 공급을, 농업인에게는 직거래를 통한 수익성 향상과 판로확장을 제공해 그 가치를 인정받은 것이다.

디어니언(대표 최종석·사진)은 창업기획사(AC) 뉴패러다임인베스트먼트로부터 프리시리즈A 후속투자를 유치했다. 이번 투자는 지난해 11월 프리A 투자 이후 두번째 이뤄진 뉴패러다임의 투자다.

디어니언은 데이터 기반 산지 공동구매 솔루션 ‘파라도’를 운영하며, 기존 식자재 유통구조의 고질적 비효율성을 AI기술로 해결하고 있다. 가격 변동성 분석과 산지 공동구매 시스템을 통해 외식업체와 농업인에게 경제적 효익을 제공한다.

2024년 2월 정식 서비스 이후 현재까지 누적거래 외식업체 수 1500여개. 누적매출 30억원, 재구매율은 75%에 이른다. 파라도 솔루션을 통해 외식업자는 평균 15~17% 수준의 식자재값을 절감할 수 있다. 디어니언은 현재 전국 30개 이상의 제휴산지를 확보했다. 데이터센터 구축을 통해 실시간 시세 분석, 품목별 반입량 트렌드, 산지·품목별 출하 패턴 등 고도화된 데이터를 바탕으로 의사결정 도구를 제공한다.

뉴패러다임 측은 “불확실성이 큰 농산물 시장에서 데이터 기반 유통구조로 전환을 이끌며 빠른 속도로 시장을 개척하고 있다”며 “향후 수직계열화와 글로벌 진출까지 연결되는 사업확장이 기대된다”고 밝혔다.

디어니언은 이번 투자금을 농식품 버티컬 데이터센터 및 농식품 데이터 분석기술의 고도화를 추진할 계획이다. 유통 스타트업을 넘어 유통–제조–데이터 서비스가 결합된 ‘농식품 버티컬 플랫폼’ 확장이 목표다.

최종석 디어니언 대표는 “감이 아닌 데이터로 움직이는 유통구조를 구축해 농업과 외식업 모두가 이익을 얻는 연결구조를 만들어가겠다”고 했다.

최 대표는 농협중앙회, 위메프, 푸드팡 등에서 15년간 식품 및 농산물 구매 데이터 분석가로 활동한 경험을 바탕으로 창업했다. 현재는 농식품과 IT 전문가들로 구성된 창업팀을 이끌고 있다.