전년동기 대비 순이익 65% 상승

[헤럴드경제=정호원 기자] 토스뱅크는 상반기 당기순이익이 404억원으로 지난해 같은 기간(245억원)보다 65.03% 늘었다고 29일 밝혔다. 이로써 토스뱅크는 8분기 연속 흑자를 이어갔다.

순이자이익은 4169억원으로 지난해 같은 기간(3663억원)보다 13.83% 증가했다. 명목 순이자마진(NIM)은 2.57%였다. 플랫폼 기능 확대로 비이자이익은 전년동기(540억원)보다 증가한 763억원을 기록했다. 수익원 다양화를 위해 자산운용 조직 역량을 강화한 결과 운용수익 2258억원으로 전년동기 대비11.16%보다 증가했다.

토스뱅크 관계자는 “대부분의 수수료가 무료임에도 WM(목돈굴리기), 체크카드와 PLCC(상업자 표시 전용카드), 함께대출 등 수익원 다양화와 빠른 성장으로 비이자부문의 손익구조가 개선되고 있다”고 설명했다.

2분기 기준 여신잔액은 15조1300억원, 수신잔액은 30조500억원을 기록했다. 각각 전년 동기 대비 2.37% 성장하고, 5.06% 감소했다. 총자산은 33조원에 달했다.

2분기 말 기준 고객 수는 1292만명으로 전년 동기(1055만명) 대비 22.46% 증가했다. 토스뱅크 자체 MAU(월간 활성화이용자수)도 808만명에 달했다.

건전성 지표인 BIS(자기자본비율)는 2분기 16.35%로 전년동기(14.69%) 대비 1.66%포인트 개선됐다.

토스뱅크 관계자는 “RWA(위험가중자산) 비중이 낮은 전월세자금대출이 성장하고 흑자 규모가 지속적으로 확대되면서 자본적정성이 꾸준히 개선되고 있다”고 말했다.

대손충당금적립률은 287.83%로 전년 동기(199.57%) 대비 88.26%포인트 오르며 손실흡수능력을 개선했다. 연체율은 1.20%로 전년 동기(1.27%) 대비 0.07%포인트 감소했다. 부실 채권 비중인 고정이하여신비율도 0.98%로 전년 동기(1.23%) 대비 0.25%포인트 하락했다.