민선8기 공약사업 총 142건 중 104건 완료…이행률 73.2%

[헤럴드경제=박준환 기자]구리시(시장 백경현)가 지난 27일 시청 3층 상황실에서 민선8기 공약사업의 성과를 점검하고 향후 추진 방향을 논의하기 위해 ‘공약사업 추진상황 보고회’를 개최했다.

이날 보고회에는 공약 추진부서 국ㆍ소장 및 부서장 30여명이 참석, 완료된 공약사업에 대한 지속적 관리 방안을 확인하고 진행 중인 38건의 사업에 대해서도 실질적인 이행률 제고 방안을 집중적으로 논의했다.

구리시는 민선8기 출범 이후 총 142건의 공약사업을 추진하고 있으며, 이 중 104건을 완료하여 현재 73.2%의 이행률을 보이고 있다.

이는 민선8기 후반기에 접어든 현시점에서 시민과의 약속을 차근차근 실현해 나가고 있음을 보여주는 지표로, 시는 남은 과제의 성공적인 완수를 위한 기반을 다지고 있다.

주요 완료 공약사업으로는 ▷왕숙천 제방 내 관망 산책로(데크) 설치 ▷토평교 하부 조명갤러리 조성 ▷유치원 방과 후 원어민 영어프로그램 지원 ▷어린이 과학도서관(천문대) 설치 ▷별내역 출구-갈매천 자전거도로 직결 진입로 조성 ▷아천배수펌프장 유수지 파크골프장 설치 ▷저소득층 장례 지원 서비스 제공 ▷한강 변 자전거 쉼터 조성 ▷갈매 평생학습센터 신설 등이 있다.

시는 특히 2025년 말까지 ▷전주 지중화 및 걷고 싶은 거리 조성(교문사거리–왕숙교 앞) ▷구리암사대교 출퇴근 교통 문제 해소 ▷학생 통학버스 운행 ▷인창동 국군구리병원 체육시설 개방 ▷이문안호수공원 시설 확충 및 편의시설 설치 등 7건의 주요 사업을 추가로 완료할 예정이며, 이를 통해 생활환경 개선, 교통편의 증진, 여가 및 교육환경 확충 등 시민 체감도가 높은 성과를 거둘 것으로 기대된다.

한편, 시는 공약 추진 과정에서 시민과의 투명한 소통과 신뢰 확보를 최우선 과제로 삼고, 격월 단위로 공약 추진상황 보고회를 개최하며 시 홈페이지를 통해 공약 추진 현황, 공약 가계부, 분야별 세부 실천계획 등을 상시 공개함으로써, 시민이 직접 시정의 변화를 확인하고, 정책 과정에 함께 참여할 수 있는 기반을 마련해 나가고 있다.

백경현 시장은 “민선8기 후반기에 접어든 지금이야말로 그동안 시민 여러분께 드린 약속을 하나하나 구체적으로 실현해 나가야 할 매우 중요한 시점”이라며, “남은 기간 흔들림 없이 공약 이행에 속도를 낼 것이며, 시민의 목소리를 더욱 경청하고, 공정하고 투명한 행정을 통한 약속 실현으로 ‘즐거운 변화, 더 행복한 구리시’를 현실로 만들어 가는 데 최선을 다하겠다”고 밝혔다.