창작기금 9건, 번역·연구·출판 15건 선정

[헤럴드경제=박성준 기자] 교보생명의 공익재단인 대산문화재단은 지난 28일 서울 광화문 교보빌딩 대산홀에서 ‘2025 대산창작기금 및 한국문학 번역·연구·출판지원’ 증서수여식을 개최했다고 29일 밝혔다.

대산창작기금과 한국문학 번역·연구·출판 지원은 재단의 핵심사업으로, 재단 창립 후 1993년부터 이뤄졌다.

대산창작기금은 역량 있는 신진 문인들을 발굴해 창작 의욕을 격려하고, 한국문학의 토대를 튼튼히 하기 위해 시행하는 사업이다. 시(시조), 소설, 희곡, 평론, 아동문학(동시, 동화) 등 총 5개 분야에 걸쳐 등단 10년 이하인 신진 문인을 수혜자로 선정한다.

올해 공모에는 총 852건이 접수됐으며, 이 중 9건이 수혜작으로 선정됐다. 재단은 부문별 수혜자에게 각 1000만원·증서를 수여한다. 대산창작기금은 지금까지 누적 337명의 수혜자를 배출했으며, 298권의 도서가 출간됐다.

한국문학 번역·연구·출판지원은 한국 문학을 세계에 소개하기 위해 외국어 번역·연구, 출판을 지원하는 프로그램이다. 매년 다양한 한국문학을 다양한 언어로 소개·보급하면서 우리 문학을 세계인이 함께 읽는 세계의 문학으로 자리 잡게 하는 중요한 발판을 마련하고 있다.

올해에는 총 120건이 접수됐고, 이 가운데 15건의 지원 대상작에 약 2억원을 지원한다. 시행 이후 지금까지 668건을 지원했으며, 408종의 도서가 해외에서 출판됐다.

신창재 대산문화재단 이사장은 “한국문학에 대한 세계인의 관심은 좋은 작품과 우수한 번역이 만났을 때 세계의 독자들 역시 감응할 것이라는 재단의 오랜 가치를 확신으로 바꿔줬다”며 “재단은 ‘가장 소중한 문학적 경험을 전하는 문화재단’이라는 비전과 함께 우리 문학의 발전을 위한 노력을 계속하겠다”고 말했다.

증서수여식에는 창작기금 수혜자 ▷시 부문 김석영·지관순 ▷소설 부문 임선우·임지지 ▷희곡 부문 이세희 ▷평론 부문 이희우 ▷아동문학 박소이·윤슬빛과 번역·연구출판지원 수혜자 △영어권 배솔이·정은귀·페이지 모리스 ▷불어권 김시몽 ▷독일어권 윤상아 ▷스페인어권 알바로 트리고 말도나도·파올라 디에스 시돈차·한서아 ▷일본어권 마키노 미카·박경희 ▷이탈리아어권 마우리치오 리오토 등이 참석했다.

한편, 올해 선정된 대산창작기금의 지원대상작은 1년 이내에 단행본으로 출간될 예정이며, 한국문학 번역·연구·출판지원의 지원대상작은 1년 이내에 번역을 마친 뒤 해당 국가에서 해외 독자들과 만나게 된다.