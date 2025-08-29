[헤럴드경제=함영훈 기자] N서울타워, 서울한방진흥센터, 북촌한옥마을, 낙산공원, 코엑스 케이팝 스퀘어, 한강공원, 명동거리, 롯데타워...그리고, 설렁탕, 핫도그, 김밥, 컵라면..

박스오피스, 영상물 차트, 팝 차트, OTT의 모든 모든 신기록을 갈아치운 ‘케이팝 데몬 헌터스(케데헌)’의 아이콘 들이다. 그때 그 장소, 그 음식을 체험하는 여행이 28일 시작됐다.

서울관광재단은 이날 부터 서울에 있는 8개의 관광정보센터에서 케데헌에 등장한 서울 명소와 음식 체험 미션 수행 이벤트인 ‘서울 트립 헌터스 스탬프투어’를 운영하기 시작했다.

이벤트를 진행하는 안내소는 서울관광플라자 관광정보센터, 명동 관광정보센터, 인천공항 관광정보센터, 김포공항 관광정보센터, 광화문 관광안내센터, 동대문 관광안내센터, 송파 관광정보센터, 북촌 움직이는 관광안내소로 총 8곳이다.

스탬프투어 참가자는 영화 속 순간을 현실에서 체험하는 특별한 즐거움을 누릴 뿐 만 아니라, 미션을 수행하며 스탬프를 모아 도장찍기 갯수 따라 다양한 선물도 받는다.

선물 역시 서울을 상징하는 아이템으로 준비되었다. 스탬프투어의 모든 미션을 완성하고 받을 수 있는 최종 기념품과 음식 체험과 관련된 특별 미션 기념품은 명동 관광정보센터와 광화문 관광안내소에서만 제공된다.

모든 이벤트 참가자는 스탬프 완성 개수와 상관없이 서울 트립 헌터스 인증 뱃지를 받을 수 있으며, 스탬프 수량에 따라 미니 노리개, 특별판 디스커버 서울 패스, 호작도 키링·손수건·스마트폰 액세서리 등 여행의 즐거움과 함께 소장 가치를 더한 선물을 받아 갈 수 있다.