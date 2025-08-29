서울세계불꽃축제 티켓 100장 증정

[헤럴드경제=유동현 기자] 한화투자증권은 모바일트레이딩시스템(MTS) 이용 고객을 대상으로 ‘한화와 함께하는 서울세계불꽃축제 2025’ 티겟을 추첨 제공하는 ‘불꽃 티켓 이벤트’를 실시한다고 29일 밝혔다.

‘한화와 함께하는 서울세계불꽃축제 2025’는 매년 100만 명 이상의 관람객이 모이는 가을 대표 축제로 오는 9월 27일 서울 여의도 한강공원에서 진행한다.

이번 이벤트는 9월 19일까지 실시하며, 한화투자증권 계좌를 보유한 개인 고객이라면 누구나 ‘한화투자증권 MTS’에 로그인 후 신청할 수 있다. 외국인, 법인, 스탁론 계좌 보유 고객은 제외된다.

한화투자증권은 이벤트 신청 고객 중 50명을 추첨해 ‘한화와 함께하는 서울세계불꽃축제 2025’ 관람 티켓(1인 2매)을 제공한다.

당첨자는 9월 23일 이후 ‘한화투자증권 MTS’ 이벤트 페이지에서 확인할 수 있다.

한화투자증권은 이번 이벤트 신청자 전원에게 미국 대표 종목인 엔비디아, 테슬라, 애플 중 하나를 소수점주식으로 랜덤 증정한다. 해외주식 소수점 거래 신청 등 이벤트 조건 충족 시 지급하며 한정 수량 소진 시 이벤트 조기 종료 가능하다.

이대일 한화투자증권 디지털사업본부장은 “한화투자증권 MTS를 이용하는 고객에게 불꽃 축제의 웅장함을 현장에서 즐기는 특별한 경험을 선사하고자 이벤트를 마련했다”며 “더불어 이번 이벤트를 통해 미국 대표 주식도 받고 한층 편리해진 ‘한화투자증권 MTS’를 체험해 보길 바란다”고 했다.