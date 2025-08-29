[헤럴드경제=김지헌 기자] 미국의 2분기 국내총생산(GDP)이 3.3%(직전분기 대비 연율) 증가한 것으로 28일(현지시간) 잠정 집계됐다. 이에 대해 백악관은 “미국 국민들이 희망을 가질만한 긍정적인 경제 지표”라고 평가했다.

미국 GDP는 지난달 발표한 성장률 속보치(3.0%)보다 0.3%포인트 상향 조정된 것이다. 이 수치는 다우존스가 집계한 전문가 전망치(3.1%)도 웃돌았다. 1분기 성장률 잠정치(-0.5%)에 견줘 큰 폭으로 반등한 수치다. 미국은 한국과 달리 직전 분기 대비 성장률(계절조정)을 연간 성장률로 환산해서 GDP 통계를 발표한다.

성장률의 반등에는 수입 감소와 개인소비 증가가 영향을 줬으며, 투자 감소가 일부 상쇄 효과를 가져왔다고 미 상무부는 밝혔다. 또 도널드 트럼프 행정부의 관세 정책이 1분기와 2분기 성장률 오르내림에 적지 않은 영향을 준 것으로 분석된다. 블룸버그통신은 이번 상향 수정의 이유를 소프트웨어와 운송장비 투자 강화 등 기업들의 투자 확대에서 찾았다. 기업 투자는 5.7% 증가한 것으로 나타났다.

1분기에는 관세 관련 불확실성에 기업들이 재고 확보를 위해 수입을 크게 늘리면서 역성장으로 이어진 반면, 2분기에는 일시적인 재고 확보 요인이 줄면서 수입이 감소해 성장률 급반등에 영향을 준 셈이다.

미국 경제 수요의 기조적 흐름을 보여주는 민간지출(국내 민간 구매자에 대한 최종 판매) 증가율은 1.9%를 기록, 속보치보다 0.7%포인트 상향 조정됐다.

블룸버그는“소비자와 기업이 트럼프 대통령의 무역 정책에 적응함에 따라 경제가 완만한 속도로 확대될 것”으로 전망했다.

캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 이날 브리핑에서 이날 3.3% 증가한 것으로 집계된 데 대해 “노동절(9월 1일) 연휴를 앞두고 미국 국민들이 희망을 가질만한 긍정적인 경제 지표가 많이 나타나고 있다”고 분석했다. 이어 “우리는 ‘하나의 크고 아름다운 법안’(One Big Beautiful Bill Act·OBBBA)이 제정되면 이 거대한 친성장 법안의 효과가 나타날 것이라고 했다”고 덧붙였다.

지난달 초 발효된 ‘하나의 크고 아름다운 법’은 각종 감세 등 도널드 트럼프 대통령의 핵심 공약을 담고 있다. 레빗 대변인은 “우리는 전임 (바이든) 정부가 4년간 무분별하게 지출하고 자영업자와 소비자를 대상으로 규제 몰아치기를 했던 것을 뒤바꾸고 있다”고 말했다. 그는 또 트럼프 대통령의 에너지 정책 덕분에 노동절 시점 기준으로 5년 만에 휘발유 가격이 최저를 기록했다고 밝혔다.

트럼프 대통령은 태양광·풍력 등 재생에너지 대신 석탄 등 전통적인 화석 연료 중심의 에너지 정책을 펴고 있다. 레빗 대변인은 휘발유 가격이 내려가면서 미국 가정들의 재정 운용에 여유가 생겼다고 덧붙였다.

백악관은 노동절을 앞두고 트럼프 행정부의 성과를 거듭 강조했다.

레빗 대변인은 ▷10조 달러에 이르는 민간·해외 부문 투자 유치 ▷50만개 이상의 신규 일자리 창출 ▷ 올해 미국 노동자 평균 임금 500달러 상승 ▷평균 약 4000불에 달하는 납세자 세금 감면 혜택 등을 트럼프 행정부의 치적으로 내세웠다.

2분기 개인 소비지출(PCE) 물가지수는 2.0% 상승했다. 속보치보다 0.1%포인트 낮아진 수준이다. 식품과 에너지를 제외한 PCE 물가지수는 2.5% 상승으로 속보치와 동일했다. PCE 물가지수는 미 연방준비제도가 기준금리를 결정할 때 주요 지표로 주목하는 수치다.

7월 PCE 물가지수는 29일 발표될 예정이다.