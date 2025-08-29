디폴트 옵션 편입 전 빈티지 TDF 중 최상위

[헤럴드경제=유동현 기자] 한화자산운용은 ‘한화 LIFE PLUS’ 타겟데이트펀드(TDF)의 3개월 수익률이 1위를 차지했다고 29일 밝혔다.

금융정보제공업체 제로인에 따르면, LIFE PLUS TDF의 빈티지 별 3개월 수익률은 지난 25일 기준 ▷2050 8.13% ▷2045 8.06% ▷2040 7.39% ▷2035 6.76% ▷2030 6.06% ▷2025 4.85%다. 디폴트옵션에 편입된 전 빈티지(2025·2030·2035·2040·2045·2050) 모두 출시된 TDF(ETF 제외) 중 1위를 차지했다. 1·2년 장기 성과도 1~3위 내로 들며 상위권을 기록했다.

성과의 요인은 투자 지역 및 자산의 특성에 맞게 액티브·패시브 운용 방식을 선택하는 ‘하이브리드 운용 전략’, 자산 별로 환 헤지 여부를 달리 적용하는 ‘환 전략 차별화’다. 달러 자산이 안전자산의 역할을 하며 방어적 성과를 극대화할 수 있게 설계됐다. 변동성이 심한 장세에서도 안정적인 수익률을 냈다는 것이 한화자산운용의 설명이다.

LIFE PLUS TDF는 이에 힘입어 디폴트옵션(사전지정운용제도)이 도입된 해인 2022년 말 대비 155% 성장했다. 2022년 12월 말 1452억원이었던 운용규모는 지난 25일 기준 3698억원까지 늘었다.

최영진 한화자산운용 최고마케팅책임자(CMO)는 “디폴트옵션 TDF가 퇴직연금 시장의 중심으로 부상할 것이라는 판단이 주효했다”며 “한화 LIFE PLUS TDF는 디폴트옵션 최종 승인 당시로부터 3년이 지난 현재까지도 편입된 전 빈티지가 좋은 성과를 유지하고 있다. 앞으로도 우수한 성과와 안정성을 무기 삼아 디폴트옵션 TDF 시장의 주요한 플레이어로서 지속 성장해나갈 것”이라고 말했다.