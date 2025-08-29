구, 9월 27일 ‘OPCD STAGE’ 개최... 1부 윙, 2부 선우정아‧pH-1 무대 9월 1일 오전 11시 티켓 예매 시작

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 도봉구(구청장 오언석)가 지역 대표 청년 음악 축제인 ‘OPCD STAGE’를 오는 9월 27일 창동역 동측 공영주차장에서 개최한다.

‘OPCD STAGE’는 2022년 ‘OPCD 위크’로 출발해 이듬해 ‘OPCD STAGE’로 발전, 매년 주제를 달리하며 색다른 무대를 선보이고 있다.

지역 내 신진 음악인부터 자이언티, 기리보이, 스윙스, 카더가든 등 프로 음악인의 무대까지 폭넓은 공연으로 매해 3000여 명의 관객을 불러 모으고 있다.

올해 주제는 ‘발견’이다. 구 관계자는 “신진 음악인은 자신만의 음악 정체성을, 관객은 새로운 음악적 경험을 발견한다는 의미를 담고 있다”고 설명했다.

행사는 1, 2부로 나눠 진행된다. 먼저 1부 첫 무대는 비트박서 윙이 장식한다. 윙은 소속 그룹 비트펠라하우스와 함께 행사의 시작을 알릴 예정이다.

이어 소울딜리버리, UGP, 프레디카소 그리고 신진 아티스트 오픈창동 프렌즈(OPCD Friends)의 무대가 펼쳐진다. 무대에서는 이들이 함께 만든 카페음악을 선보인다. 앞서 이들은 ‘오픈창동 소울 블렌드(Soul Blend)’에 참여, 지역 카페와 협업해 음악을 만들었다.

1부 마지막 무대는 한국대중음악상 신인상 수상·후보자인 ‘산만한 시선’, ‘최미루’, ‘주혜린’, ‘삼산’과 오픈창동 프렌즈의 공연으로 꾸며진다.

2부부터는 프로 음악인 선우정아와 pH-1의 무대가 펼쳐진다. 앞서 1부에서 신진 음악인들이 뜨겁게 달군 행사 분위기를 한층 더 끌어올린다.

2부는 유료티켓 구매 후 관람이 가능한데, 티켓 구매는 9월 1일 오전 11시부터 인터파크에서 가능하다.

티켓 비용은 1만 원, 예매수수료는 2000 원이다. 판매대금은 연말 전액 사회복지공동모금회로 기부된다.

이날 행사장 한켠에는 관람객 모두가 즐길 수 있는 다양한 부스가 운영된다. 그래피티, 감성소품, 인생네컷, 캐리커처, 푸드트럭 등의 부스가 마련된다.

오언석 도봉구청장은 “작은 공연으로 시작해 현재는 ‘OPCD STAGE’가 지역을 대표하는 청년 음악 축제로 발돋움했다. 앞으로 지역 내 신진 음악인들과 프로 음악인들이 한데 어우러지는 무대를 더 많이 마련해 나가겠다”고 말했다.