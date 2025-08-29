경희대와 산학협력 협약…핵심 과제 공동 추진

[헤럴드경제=강승연 기자] 편의점 세븐일레븐이 경희대학교와 손잡고 미래형 유통 전문가 양성에 나선다고 29일 밝혔다.

세븐일레븐은 전날 경희대와 AI(인공지능) 및 빅데이터 기술을 활용한 산학연계 교육과정 운영 및 공동 연구를 추진하는 내용의 산학협력 협약(MOU)을 체결했다.

이번 협약은 양 기관의 유기적인 협조 체계를 구축해 우수한 전문 인력을 양성하고 산업 발전을 도모하기 위해 추진됐다.

이를 위해 산학 연계 교육과정 공동 개설 및 운영, 현장실습 및 인턴십 기회 제공, 산업체 전문가 특강 및 겸임교수 초빙, 교육과정 이수자 우선 채용 고려 등 다방면에서 긴밀히 협력할 계획이다.

협약식에서 산학협력의 추진 계획을 공유한 박재홍 경희대 빅데이터응용학과 교수는 AI와 빅테이터를 활용한 고객경험 개선과 AI 기반 대시보드로 시각화한 데이터를 이용한 점포 운영 효율화를 강조했다.

산학협력 프로젝트는 오는 9월부터 12월까지 4개월 간 연구가 진행되며, 마지막에 프로젝트 어드바이스 및 최종 평가 과정을 거친다.

이를 위해 세븐일레븐은 빅데이터 분석에 필요한 자료를 전달하고, 경희대학교는 제공받은 데이터를 바탕으로 결과물을 도출한다. 여기에 실제 업무에 적용 가능한 마케팅 전략 및 시스템 개발도 함께 진행될 예정이다.

주요 과제로는 AI 프로젝트(매출 상승 포인트 발굴, 재고 관리 효율화, 상품 추천 시스템 구축)와 빅데이터 활용(마케팅 전략 수립, 경영주 및 운영 조직 업무 효율화) 등이 포함된다.

문대우 세븐일레븐 디지털혁신부문장은 “빠르게 변화하는 유통 환경 속에서 AI와 빅데이터 기술을 활용해 혁신적인 가치를 창출하고 미래 유통을 이끌어갈 인재를 양성하는 중요한 계기가 될 것”이라며 “편의점 업계의 디지털 전환을 선도할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.