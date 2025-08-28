[헤럴드경제=장연주 기자] 윤석열 전 대통령 탄핵 심판을 맡았던 문형배 전 헌법재한소장 권한대행이 당시 상황을 회고하면서 “다시는 겪고 싶지 않다”고 밝혔다.

문 전 대행은 27일 방송된 MBC ‘손석희의 질문들3’에 출연해 진행자 손석희가 “4월4일 윤 전 대통령의 탄핵 선고 순간을 다시 보니 어떤 생각이 드시냐”고 묻자 이 같이 답했다.

이어 손석희가 “인간적으로 궁금해서 드리는 질문인데 마지막 문장 ‘아무개를 파면한다’를 연습했냐”고 묻자, 문 전 재판관은 박근혜 전 대통령 탄핵 선고를 언급하며 “주문이라는 것은 정면을 바라봐야 하는 거 아닌가라고 생각하고 연습을 했다. 그래서 카메라를 보고 읽기 위해 네번 정도 연습했다”고 말했다.

다만 여러차례 연습했는데도 마지막 순간, 고개를 숙이는 습관이 나왔다고 덧붙였다.

그는 또 “사실 그날 재판관 8명이 모였다”며 “제가 평소 말이 빠르고 목소리가 작아 재판관들이 크게 또박또박 읽어보라고 요구했지만 거절했다”고 말했다.

그는 이어 “사무실에 가서 연습을 했다. 또박또박 크게. 제가 카메라를 보고 주문을 읽고 속으로 됐냐 이 정도면 되겠느냐 그런 마음으로 끝냈다”고 회상했다.

손석희가 “4월 1일 표결이 8대0이었냐”고 묻자, 문 전 재판관은 “네”라고 답하며 “개인적으로 만장일치해야 하고 가능하다고 생각했다. 결정의 수용성을 높이기 위해서도 필요했고, 그만큼 사안이 명백했다고 봤다”고 강조했다.

그러면서 “표결을 더 미룰 수 없다고 판단했다”며 “4월1일 선고기일을 지정해야 4월4일 선고가 가능했다. 4월4일을 넘길 경우 제 퇴임이 4월18일이라 남은 시간이 일주일에 불과해 탄핵 재판이 표류했을 것”이라고 말했다．

이날 방송에서 손석희는 “윤석열 전 대통령은 아무튼 우여곡절 끝에 다시 감옥으로 갔다. 다시 구속된 것 사필귀정이라고 생각하시죠”라고 물었지만, 문 전 재판관은 “재판이 진행 중이라 제3자 입장에서 언급하지 않는 것이 도리라고 생각한다”며 즉답을 피했다.