명사 초청 특별강연‘주민호응’ 강원석 시인 초청 ‘행복을 미루지 마세요’ 특별 강연열려

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자]경북도민 행복대학 울릉군 캠퍼스가 주민 밀착형 학습공동체 프로그램 지원을 통해 양질의 교육 기회를 확대하고 있다.

28일 울릉군에 따르면 전날 울릉 군민회관에서 강원석 시인을 초청해 경북도민 행복대학 울릉군 캠퍼스 명사 초청 특별강연 ‘행복을 미루지 마세요’를 개최했다.

이번 강연은 경북도민 행복대학 울릉군 캠퍼스의 교육 프로그램의 하나로 마련됐다.

경북도민 행복대학은 경상북도가 도민들에게 평생학습 기회 제공하고, 삶의 질 향상과 도정 가치에 대한 공감대를 형성하기 위해 운영하는 대표적 평생교육 플랫폼이다.

이날 강사로 나선 강원석 시인은 따뜻한 시어와 진솔한 이야기로 청중에게 다가가, 바쁘게 살아가는 현대인들에게 “행복은 미래가 아닌 지금 이순간속에 있다”는 메시지를 전했다.

그는 작은 일상 속 감사와 기쁨을 발견하는 삶의 태도가 진정한 행복으로 이어진다고 강조하며 큰 울림을 주었다.

그는 이번 울릉도 방문을 기념해 직접 창작한 시 ‘울릉도’ 를 낭독해 청중들로부터 뜨거운 박수를 받았다.

강연에 참석한 한 수강생은 “사소한 일상에 행복이 있다는 말이 마음에 깊이 와닿았다”며, “오늘 강연을 통해 삶의 속도를 잠시 늦추고 나 자신을 돌아보는 시간을 가질 수 있었다.”고 소감을 밝혔다.

이어 “직접 창작하신 울릉도 시를 들으며 울릉도의 아름다움을 새삼 새롭게 느껴 마음이 뭉클했다“고 덧붙였다.

군 관계자는 “앞으로도 지역 주민들에게 다양한 인문학적 경험과 배움의 기회를 제공할 수 있도록 다채로운 프로그램을 준비하겠다”라고 밝혔다.