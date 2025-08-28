[헤럴드경제=장연주 기자] 나경원 국민의힘 의원이 한동훈 전 대표가 아닌 자신이 당대표였다면, 윤석열 전 대통령이 12·3 비상계엄 선포라는 극단적 상황을 연출하지 않았을 것이라고 주장했다.
나 의원은 28일 채널A 라디오 ‘정치 시그널’에서 “우리 정치사를 보면 집권당 대표와 대통령 사이가 안 좋으면 망조가 든다”며 “이명박 대통령 때는 대통령을 서포트하는 분이 당대표가 돼 MB는 무난하게 임기를 마쳤지만, 박근혜 대통령 땐 대통령이 밀었던 서청원이 아니라 김무성이 대표가 돼 당정 사이가 나빠졌다”고 지적했다.
그 결과 20대 총선에서 제1당 자리를 내줘 대통령 탄핵으로 이어졌다고 주장했다.
나 의원은 이어 “저희가 지금 이렇게 어렵게 된 원인 중 하나도 당시 윤 대통령과 한동훈 당대표가 사이가 좋지 않았기 때문”이라고 말했다.
이에 진행자가 ‘만약 지난해 7월23일 전당대회에서 한동훈 전 대표가 아니라 나경원 의원이 당대표가 됐다면 계엄은 없었을 것으로 보냐’고 묻자 나 의원은 “그랬을 것이다”라고 답했다.
그러면서 “그 전에 말도 안되게 억지로 연판장 돌리면서 당대표를 못하게 했다”며 3·8 전당대회를 앞둔 2023년 1월, 초선의원 22명이 자신의 전대 출마를 반대하는 연판장을 돌린 사태를 언급했다.
yeonjoo7@heraldcorp.com