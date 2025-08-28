[헤럴드경제=장연주 기자] 반세기 전 그린란드 여성과 소녀 수천명에게 행해진 것으로 추정되는 자궁 내 피임기구(IUD) 강제 삽입에 대해 덴마크 정부가 27일(현지시간) 처음으로 공식 사과했다. 지난해 그린란드 원주민 여성들은 과거 본인 혹은 가족의 동의 없이 강제로 피임 시술을 받았다며 덴마크 정부를 고소한 바 있다.

덴마크 공영방송 DR, 영국 가디언 등에 따르면, 메테 프레데릭센 덴마크 총리는 이날 옌스 프레데리크 니엘센 그린란드 총리와 공동 성명을 내고 과거 강제 피임정책에 대해 “체계적 차별”이었다며 “우리는 이미 일어난 일을 바꿀 수는 없지만, 책임을 질 수는 있다. 그러므로 덴마크를 대표해 사과한다”고 말했다.

피해자들과 그린란드 자치정부의 주장에 따르면, 1966~1970년 사이 4500명에 이르는 여성과 소녀가 동의 없는 IUD 삽입 시술을 받았다.

심지어 피해자 중에는 IUD를 삽입당했을 당시 나이가 12세에 불과한 경우도 있었던 것으로 드러났다.

프레데릭센 총리는 “우리는 많은 그린란드 여성이 덴마크 의료시스템에서 학대를 당했다고 만장일치로 보고한 것에 깊은 인상을 받았다”며 “그린란드 사람들이기에 체계적인 차별을 당한 소녀들과 여성들에게 사과한다. 신체적·정신적 피해를 겪은 것에 대해 사과한다”고 거듭 밝혔다.

덴마크 정부는 올 1월부터 피해 여성들을 위한 보상 제도를 준비해왔으며, 조만간 신청방법을 발표할 계획이라고 설명했다.

무테 에게데 전 그린란드 총리도 IUD 스캔들을 “대량 학살”이라고 표현한 바 있다.

지난해 피해자 143명은 덴마크 정부를 상대로 4300만 덴마크 크로네(약 93억원)의 손해배상 청구 소송을 냈다. 이들은 덴마크가 그린란드의 인구를 줄이기 위한 목적으로 이같은 인권 침해를 가했다고 주장했다.

소송을 제기한 여성단체 일원인 불라 라센(66)은 “14세 때 기숙사 사감으로부터 아무런 설명도 없이 병원에 가라는 지시를 들었고, 의사가 강제로 IUD를 삽입했을 때의 엄청난 고통과 충격을 기억한다”며 “배 속에서 유리가 깨진 것 같은 느낌이었고, 성인이 돼 결혼해 임신을 시도했을 때 IUD 시술로 불임이 됐다는 사실을 알게 됐다”고 가디언에 말했다.

그는 “덴마크 정부의 사과로 인생의 이 어두운 장을 마침내 마무리하게 돼 마음이 편안해진다”고 말했다.

한편, 그린란드는 1953년까지 덴마크의 식민지였으며, 1992년이 돼서야 독자적인 의료시스템을 구축했다.