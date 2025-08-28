27일 밤 4호선 열차 안에서 관광객 소지한 에코백 속 보조배터리에서 연기 발생 인근 남성 신속히 소화기로 1차 진화, 신고 통해 출동한 역 직원은 승객 대피시키고 2차 진화 인명・열차 피해 없어 천만다행…“신속 조치해 주신 시민께 감사, 지하철 의인으로 추천할 것”

[헤럴드경제=박종일 선임기자] 서울 지하철 전동차 안에서 관광객이 지닌 보조배터리가 갑자기 연기를 내며 발화했으나, 승객과 역 직원의 침착한 대처로 다행히 큰 피해 없이 조치된 사건이 있었다.

서울교통공사에 따르면 27일 밤 10시 21분경 불암산역 방면으로 향하는 4호선 열차에 탑승해 있던 일본인 관광객이 소지한 에코백 속 보조배터리에서 갑자기 연기가 발생했다.

당황스러운 상황 속에서 인근 남성 승객이 열차 안 소화기를 찾아 보조배터리 위에 분사 1차 소화를 시도, 비상통화장치를 통해 열차를 운전하는 승무 직원에게 신고했다.

신고를 받은 승무 직원은 열차 운행을 통제하는 종합관제센터에 다시 이를 알렸으며, 종합관제센터는 열차와 인접한 이촌역에 화재 대응을 위해 출동할 것을 지시했다.

당시 이촌역에서 근무 중이던 김태기 부역장과 서동순 차장은 소화기를 지참하여 현장으로 출동, 열차 안으로 진입하여 보조배터리를 포함한 관광객의 짐을 우선 열차 바깥으로 꺼낸 후 2차로 진화, 동시에 승객 100여 명을 열차에서 하차하도록 안내하는 등 안전 확보를 위해 최선을 다했다.

소화기로 인해 어느 정도 진화된 보조배터리는 추가 발화 발생 가능성이 있기에 김태기 부역장이 화장실로 들고 가 물에 담궈 완전히 진화조치한 후 역사 밖으로 이동시켰다.

열차 안에서 신속히 초동 조치에 나선 승객과 역 직원의 조화로운 역할 분배 덕분에 다행히 피해는 관광객의 에코백과 보조배터리가 불에 타는 정도로 그쳤으며, 인명과 열차 피해는 발생하지 않았다.