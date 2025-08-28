[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경상북도 남부지역 시군 의회 의장협의회(회장 김선태 영천시 의회 의장)는 28일 포항시의회(의장 김일만)주관으로 연오세오호 행정선에서 월례회를 갖고 당면 현안을 논의했다

경주, 김천, 구미시를 비롯한 9개 시·군의회 의장이 참석한 이날 월례회는 김선태 협의회장)의 개회사를 시작으로 김일만 포항시의회 의장 환영사, 본회의, 기념 촬영 순으로 진행됐다.

이날 협의회에서 의장들은 경주 APEC 정상회의 관련 공동 발전 방향 논의하고, 각 시‧군의 주요 현안 사항과 의정활동에 대해 자유롭게 의견을 나눴다.

김일만 의장은 환영사에서 “의장협의회는 경북 남부지역의 발전과 시·군민의 행복을 위해 협력하며 함께 성장해 왔다”며, “지방의회 간 소통과 협력을 더욱 굳건히 다져 경북 남부지역의 상생과 번영을 함께 이뤄나가자”라고 말했다.

경북 남부지역 시·군의회 의장협의회는 지방자치의 실질적 실현과 균형적인 국가 발전을 도모하고자 2022년 포항시의회를 비롯해 경주·김천·구미·영천·경산· 청도·고령·성주·칠곡·울릉 등 경북 남부지역 11개 시·군의회의 의장으로 구성된 협의체다. 매월 각 시·군을 순회하며 회의를 개최하고 있다.