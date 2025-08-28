15개 동 직접 찾아 주민 목소리 청취... 현장 중심 소통으로 생활불편 해소·지역발전 방안 모색

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 동대문구(구청장 이필형)는 민선 8기 3주년을 맞아 구민과의 현장 소통을 강화하기 위해 ‘2025년 현장통통(通通)’을 추진한다.

이번 소통회는 지난 21일 휘경2동을 시작으로 오는 10월 20일까지 지역 내 15개 동을 차례로 방문하며 진행된다.

‘현장통통(通通)’은 구청장이 주요 민생 현장을 직접 찾아 시설을 점검하고 주민의 다양한 의견을 폭넓게 수렴해 구정에 반영하는 현장 중심 행정을 실천하고자 추진됐다.

구는 이를 통해 실제 생활 속 불편을 신속히 해결하고, 구민이 체감하는 정책 개선을 추진한다는 방침이다.

이필형 구청장은 첫 일정으로 지난 21일 휘경2동을 방문해 휘경브라운스톤아파트 경로당과 휘경센트레빌아파트 경로당을 찾아 어르신들의 안부를 살피고 생활 애로사항을 청취하는 등 주민들과 소통의 시간을 가졌다.

이어 25일에는 신설동을 찾아 동대문구민행복센터의 시니어클럽, 가족센터 등을 방문하여 센터 프로그램의 운영 현황을 점검, 프로그램 참여자들과 근로자의 목소리를 들었다.

이후 신설동 들락거리 상점가를 방문해 상인들과 상권 활성화 방안에 대해 심도 있는 의견을 나누며 지역 경제 회복을 위한 협력 방안을 모색했다.

이필형 동대문구청장은 “15개 동 현장 방문을 통해 주민들의 다양한 의견을 폭넓게 수렴하고, 이를 구정에 적극 반영해 쾌적하고 안전한 동대문구 조성을 위해 최선을 다하겠다”며 “앞으로도 형식에 구애받지 않고 소통의 자리를 지속적으로 마련해 구민의 목소리를 경청하고 주요 현안을 함께 공유하겠다”고 전했다.