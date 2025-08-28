[헤럴드경제 = 김상수 기자] 경영권 분쟁 중인 콜마그룹의 콜마비앤에이치가 이승화 전 CJ제일제당 부사장의 퇴임 과정을 문제 제기하고 나섰다. CJ를 상대로 사실조회신청을 진행, 이를 토대로 경영 진단 결과 경영 부실로 서면경고 및 퇴임했다고 밝혔다.

콜마비앤에이치 측은 28일 보도자료를 통해 “윤여원 콜마비앤에이치 대표가 CJ 및 CJ제일제당을 상대로 사실조회신청을 했고 이후 CJ의 사실조회회신이 지난 25일 법원에 도착했다”고 밝혔다.

콜마비애엔이치에 따르면, CJ그룹 차원에서 지난 2024년 9~10월께 CJ제일제당의 자회사인 바타비아 경영진단을 실시, 그 결과에 따라 이 전 부사장에 서면경고를 진행했다. 이후 CJ제일제당은 같은해 11월께 정기 임원인사에서 이 전 부사장의 임원 위촉 계약을 연장하지 않기로 결정했고 그에 따라 부사장직에서 퇴임했다.

콜마비앤에이치 측은 “CJ제일제당에서 바타비아 경영부실에 관한 경영진단 결과 서면경고를 받고 비자발적으로 퇴사했다는 설명”이라고 전했다. 콜마비앤에이치 측은 이를 이유로 이 전 부사장의 사내이사 선임 및 이와 관련된 임시주총 소집을 반대하고 있다.

오는 9월부터 10월까지 이어지는 콜마그룹의 주주총회는 경영권 분쟁으로 치열한 격론이 예고된다.

대전지법은 콜마홀딩스가 제기한 임시주총 소집허가 가처분 신청을 수용, 오는 9월 26일까지 임시주총을 소집하도록 했다. 이 임총에서 이 전 부사장의 콜마비앤에이치 사내이사 선임이 예상된다. 이와 관련, 콜마비앤에이치 측도 반발, 법적 검토를 진행 중이다.

오는 10월 29일엔 콜마홀딩스의 임시주총이 예정돼 있다. 이는 윤동한 회장이 신규 이사 10명 선임을 이유로 제안한 임시주총으로, 콜마홀딩스 이사회가 이를 수용하면서 이뤄졌다.

이 임시주총에서는 윤 회장이 주주제안으로 제출한 사내이사 8명과 사외이사 2명 등 총 10명 선임 안건이 다뤄진다. 임시추종을 위한 주주명부 기준일은 9월 17일로 확정했다.

콜마홀딩스 측은 “특정 주주가 한꺼번에 10명의 이사를 추천한다는 점에서 이사회와 제도 자체를 훼손할 수 있다는 우려가 높지만, 상법과 정관에 따른 준법 절차에 따라 주주제안을 처리하기로 했다”고 전했다.

윤 회장이 제기한 주식반환청구소송의 첫 변론기일도 10월 23일로 잡혀 있다.