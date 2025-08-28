전용 59~84㎡, 935가구 구성 단지내 공원 7곳 ‘친환경’ 설계

대우건설은 29일 경기도 의정부시 용현동 267-8일대에 들어서는 ‘탑석 푸르지오 파크7’(투시도) 견본주택을 개관하고 본격적인 분양에 나선다.

탑석 푸르지오 파크7은 지하 3층~지상 27층, 7개동, 59~84㎡(전용면적) 935가구로 구성된다.

의정부시에 거주하거나 경기도 및 서울시, 인천시에 거주하는 만 19세 이상 성인은 주택 보유 여부와 관계없이 1순위 청약이 가능하다. 재당첨 제한도 적용받지 않고 전매 제한 기간은 1년이다. 단지는 의정부 경전철 송산역이 도보권에 있으며, 7호선 탑석역(예정)도 인근에 위치한다. 특히 7호선 탑석역을 통해 서울까지 2정거장, 강남권역까지는 약 50분 대 도달이 가능하다. 차량으로 이동 시 구리-포천 고속도로 동의정부인터체인지(IC)와 민락IC로 진입도 수월해 서울 진입이 용이하다.

이마트, 홈플러스 등 생활편의시설이 반경 3㎞ 내에 있어 편리하게 이용할 수 있다. 용현초, 솔뫼중, 부용중, 부용고, 동국사대부속 영석고 등 초·중·고교도 주변에 자리잡고 있다. 김영민 서울시립대 조경학과 교수가 조경 설계 총괄 디렉터로 참여해 프리미엄 조경공간을 제공할 계획이다. 서정은 기자