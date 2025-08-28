[헤럴드경제=강승연 기자] JW 메리어트 호텔 서울은 개관 25주년을 맞아 브랜드의 핵심 가치인 ‘타임리스 호스피탈리티(Timeless Hospitality)’를 담은 기념 영상을 공개한다고 28일 밝혔다.

이번 영상은 라이프스타일 잡지 노블레스 코리아(Noblesse Korea)와 협업해 ‘Check in to Nostalgia(추억 속으로 체크인)’를 주제로 제작됐다. 호텔이 선사하는 변치 않는 환대와 고객과 함께 쌓아온 추억을 세련되고 서정적인 영상미로 담아냈다.

지난 2000년 호텔 개관 당시 제작된 한정판 ‘그리핀’ 마스코트부터 호텔 웰컴 카드, 레트로 디지털 카메라, 호텔 시그니처 디퓨저 등 다양한 ‘이스터에그’도 영상에 담아 추억을 떠올릴 수 있게 했다.

JW 메리어트 호텔 서울 마케팅 커뮤니케이션 담당 이진주 대리는 “25주년이라는 의미 있는 순간을 브랜드 경험 강화와 고객과의 정서적 연결 기회로 활용하고자 이번 캠페인을 기획했다”고 설명했다.

한편 JW 메리어트 호텔 서울은 25주년을 기념해 9월 한 달간 25만원 식음 크레딧이 호함된 ‘25 & 타임리스’ 객실 패키지, 식음료 혜택, 레트로 감성의 기념 케이크 출시 등 다양한 활동을 전개한다.