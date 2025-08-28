중국 ETF 개인 투자자 10명 중 9명은 TIGER 선택

[헤럴드경제=문이림 기자] 미래에셋자산운용은 ‘TIGER 차이나 ETF’가 개인 누적 순매수 기준 국내 상장 중국 투자 상장지수펀드(ETF) 시장 점유율 90%를 기록했다고 28일 밝혔다.

한국거래소에 따르면, 27일 기준 국내 상장된 중국 투자 ETF 48종의 총 개인 누적 순매수 규모는 3조2856억원이다. 이 중 TIGER ETF의 개인 누적 순매수 규모는 2조 9735억원으로 전체의 90.5%를 차지했다. 중국 ETF에 투자하는 개인 투자자 10명 중 9명이 TIGER ETF를 선택한 셈이다.

현재 TIGER 차이나 ETF는 17종으로 총 순자산 규모는 3조8052억원이다. 이는 국내 중국 투자 ETF 시장의 75% 수준으로, 국내 운용사 중 최대 규모다.

올해 신규 출시한 테마형 ETF 4종 가운데 ‘TIGER 차이나테크TOP10’은 홍콩·본토·미국 상장 중국 기술주에 집중 투자하며 성과를 내고 있다. 중국 인공지능(AI) 칩 대표 종목인 ‘캠브리콘’을 16.3%(27일 기준) 편입해 동종 펀드 대비 10% 이상 초과 성과를 기록했다.

‘TIGER 차이나휴머노이드로봇’는 산업용 로봇 기업을 제외한 ‘퓨어 휴머노이드 ETF’로 차별화를 꾀하며 주목받고 있다. 이외에도 ‘TIGER 차이나AI소프트웨어’, ‘TIGER 차이나글로벌리더스TOP3+’ 등이 중국 테크 산업 성장 수혜를 노리고 있다.

수익률도 눈길을 끈다. 중국 증시는 하반기 들어 정부의 AI 정책, 풍부한 유동성, 기술 자립 가속화 등에 힘입어 가파른 반등세를 이어가고 있다. 이에 힘입어 7월 1일부터 8월 27일까지 ‘TIGER 차이나과창판STAR50(합성)’은 33.6% 상승했다. 같은 기간 ‘TIGER 차이나바이오테크SOLACTIVE’와 ‘TIGER 차이나반도체FACTSE’도 각각 33.4%, 31.4% 올랐다.

이정환 미래에셋자산운용 ETF운용부문 상무는 “AI 자립을 위한 중국 정부의 대규모 투자와 지원 예상되는 가운데 예금 금리 인하로 개인 자금까지 주식 시장으로 유입될 가능성이 높다”며 “TIGER ETF는 국내 중국 투자 ETF 시장의 대표 주자로서 앞으로도 구조적 상승이 기대되는 중국 혁신 성장 테마에 대한 솔루션을 제공하도록 노력하겠다”고 말했다.