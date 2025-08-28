군집드론·초저지연 반도체 동맹

무인이동체 자율 군집제어 전문기업 파블로항공은 첨단 반도체 전문기업 쿠오핀과 전략적 업무협약을 체결헀다고 28일 밝혔다.

파블로항공은 지난 26일 인천 연수구 송도동 본사에서 쿠오핀과 ‘군집드론 및 초저지연 영상전송 기술 협력 협약’을 체결하고, 드론산업의 미래 경쟁력 강화를 위한 공동 협력에 합의했다.

파블로항공과 쿠오핀은 모두 국방 첨단전략산업(우주·반도체·AI·드론·로봇) 분야에서 미래 국방을 선도할 중소·벤처기업 100개를 선정해 지원하는 ‘방산혁신기업 100 프로젝트’ 2기 선정기업으로 뽑혔다. 파블로항공은 드론 분야, 쿠오핀은 반도체 분야에서 각각 우수성을 인정받았다.

파블로항공은 프로젝트 전용 연구개발 사업을 통해 정찰과 자폭 임무 수행이 가능한 군집 드론 기술을 고도화하고 있으며, 쿠오핀은 고해상도(UHD) 초저지연 영상전송 전용 반도체에 엣지 인공지능(AI)과 고신뢰 보안 체계를 융합해 차세대 핵심 시스템 반도체를 개발하고 있다.

이번 협약을 통해 양사는 국방 군집정찰·자폭 드론뿐 아니라 민간 분야 시설물 검사 드론에도 초저지연 영상전송·엣지 AI 기술을 적용, 드론의 군집수준을 한층 고도화할 계획이다. 나아가 방산혁신기업 간 기술 융합과 공동 사업화를 통해 드론 산업의 기술 선도와 글로벌 시장 확대에 적극 협력하기로 했다.

김영준 파블로항공 대표는 “이번 MOU는 양사 모두의 성장을 도모하면서 융복합 혁신 기술을 기반으로 드론 산업의 미래를 앞당기는 계기가 될 것”이라며 “기술력을 제품화하고 시장 성과로 입증해 나가는 모범적 협력 사례가 될 것”이라고 말했다.

파블로항공은 군집 전투체계 ‘파블로M 시리즈’인 자폭드론 S10s 와 정찰드론 R10s의 합동·협력 운용 기술을 개발했다. 지난 6월 육군본부 초청으로 열린 자폭드론 시연회에서는 S10s 4대가 군집비행 후 목표를 ‘살보 스트라이크(동시·시차 타격)’ 방식으로 타격하는 데 성공하기도 했다.

김상수 기자