2025년 제품서 ‘코파일럿’ 사용 정보 제공부터 대화까지 가능

삼성전자가 2025년형 TV와 모니터에 마이크로소프트(MS)의 생성형 인공지능(AI) ‘코파일럿’을 탑재한다고 28일 밝혔다.

2025년형 TV와 모니터에 탑재된 코파일럿은 음성 기반의 상호작용을 통해 콘텐츠와 연관된 정보를 제공하고, 학습을 돕는다. 아울러 일상의 자연스러운 대화를 통해 위로와 공감도 가능하다.

예를 들어 ‘이별 후 기분을 풀어줄 만한 것을 찾아줘’나 ‘서울 중구에서 토요일에 하이킹 하기 좋은 날씨인가요?’와 같은 일상적인 대화를 할 수 있다. ‘나와 대화를 통해 외국어 실력을 키워주면 좋겠어’ 같은 학습 지원까지 가능하다.

2025년형 삼성 TV 사용자들은 ▷타이젠 OS(운영체제) 홈 화면 ▷삼성 데일리 플러스 ▷클릭 투 서치(Click to Search) 기능에서 코파일럿을 실행할 수 있다.

삼성전자는 구글의 ‘클릭 투 서치’ 기능에 이어 이번 코파일럿 탑재로 삼성 AI 스크린의 역할을 더욱 확장할 방침이다. 삼성 AI 스크린은 단순 시청기기를 넘어 생활의 중심에서 새로운 사용자 경험을 선사하는 삶의 동반자 역할을 하는 TV를 의미한다.

이상욱 삼성전자 영상디스플레이사업부 부사장은 “코파일럿은 사용자가 원하는 정보를 더 빠르고 편리하게 제공하며, 다양한 영역에서 맞춤형 경험을 선사할 것”이라며 “TV에 코파일럿을 탑재한 것은 마이크로소프트와의 긴밀한 협업의 결과이며 AI 오픈 파트너십을 통해 AI TV의 새로운 기준을 제시해 나가겠다”고 했다.

데이비드 워싱턴 마이크로소프트 AI 파트너 총괄 매니저는 “혁신적인 디스플레이 리더십을 갖춘 삼성과의 협업으로 TV는 단순한 시청 기기를 넘어 콘텐츠를 찾고, 묻고, 일상을 나누는 플랫폼으로 진화했다”며 “삼성 TV에 탑재된 코파일럿은 사용자의 생활을 함께하는 AI 동반자”라고 말했다.

삼성전자는 코파일럿 탑재에 이어 글로벌 AI 기업들과의 오픈 파트너십을 통해 AI 서비스를 지속적으로 확장해 나갈 예정이다. 김현일 기자