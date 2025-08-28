종암경찰서의 얼굴들

서울 종암경찰서 월곡지구대 임채현(왼쪽) 순경과 종암경찰서 범죄예방대응과 김창진 경감이 최근 서울 성북구 종암경찰서에서 헤럴드경제와 인터뷰하고 있다. 임세준 기자
지역사회와 주민을 위해 직접 몸으로 뛰는 경찰관이 많다. 서울 종암경찰서에서도 그런 경찰관을 어렵지 않게 찾을 수 있었다. 이들 중 임채현 월곡지구대 3팀 순경과 김창진 범죄예방대응과 경감을 최근 종암경찰서에서 만났다.

임 순경은 지난 1월 임용된 신참 경찰관이다. 그는 헌병장교로 복무하다 제복을 입고 시민들 곁을 지키는 경찰관이 되고 싶어 경찰 입직을 준비했다.

임 순경은 지난 5월 말 후두암 3기 환자를 구조했던 일을 뿌듯하게 간직하고 있다고 했다. 당시는 오전 5시께였다. “쓰러질 것 같다”는 신고자의 연락을 받고 월곡지구대 직원들이 출동했다. 다세대 주택이 다닥다닥 붙어 있는 주택가인 탓에 신고자 위치와 주소지가 완벽하게 일치하지 않았다. 임 순경과 동료들은 인근 주소지 하나하나를 뛰면서 찾았다.

그렇게 구조해낸 환자는 50대 초반의 여성이었다. 혼자 살면서 열흘 동안 제대로 된 식사를 하지 못한 상태였다. 임 순경은 그를 주민센터와 연계해 식사배달과 방문간호 진료시스템과 같은 복지혜택을 받을 수 있도록 도왔다.

임 순경은 “범죄를 단속하는 일 외에도 주민들의 눈높이에 맞는 치안서비스를 제공하자는 마음으로 일한다”며 “주민들 곁에서 발맞춰 걷는 경찰관이 되고 싶다”고 말했다.

30년 경력의 베테랑 김 경감은 종암경찰서에서만 9년을 근무했다. 2000~2006년 정보과에서 일했고, 지난해부터는 범죄예방대응과에서 근무하고 있다.

2000년대 초반 김 경감은 생활고 때문에 다리에서 몸을 던지려던 시민을 구조했던 일이 있다. 1시간 반 가까이 이어진 끈질긴 설득 끝에 안전하게 다리 밑으로 내려오게 할 수 있었다.

김 경감은 “그 당시 누군가의 이야기를 들어주는 것만으로도 사람의 목숨을 살릴 수 있구나를 느꼈다”며 “민원인을 가족처럼 대하자. 얘기들 듣고 모르면 알아보고 그래도 모르면 물어서라도 할 수 있는 최선을 다하자가 모토가 됐다”고 설명했다.

현재 김 경감은 범죄예방 환경개선사업(셉티드·CEPTED)을 맡고 있다. 셉티드는 범죄 취약지역의 환경적 요인을 제거해 범죄 발생을 줄이는 활동을 말한다.

김 경감은 “주민들이 안심하고 다닐 수 있는 환경으로 종암경찰서 관내에 범죄예방 기능을 강화하고 앞으로도 도보와 차량 순찰을 통해 주민들과의 접점을 더 만들고 싶다”고 앞으로의 목표를 밝혔다. 김도윤 기자


