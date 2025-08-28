우리동네 경찰서 <1>종암경찰서 1979년 12월, 서울 22번째 경찰서 장위·월곡동 주택 밀집지대 형성 재개발 많아 갈등관리 중요 임무

헤럴드경제는 창경 80주년을 맞아 대한민국, 그중에서도 수도 서울의 치안을 책임지고 있는 31개 경찰서를 소개한다. 이들 경찰서의 역사, 지역사회에서 담당하고 있는 역할에 대해서 다룰 예정이다.

“3층 대강당 천장을 보면 화려한 조명이 설치돼 있어서 여기가 경찰서인지 찜질방 공연장인지 헷갈리기도 했어요. 임시청사에서나 최첨단 시설을 갖춘 신청사에서나 주민을 먼저 생각하는 이덕치안(以德治安·덕을 베풀며 지역을 편안하게 다스린다)의 마음가짐은 변함없는 것 같습니다.”

서울 종암경찰서 직원들은 3년 넘게 ‘찜질방 경찰관’ 소리를 들어야 했다. 코로나19 팬데믹으로 손님이 줄어 문을 닫은 찜질방 건물을 임시청사 삼아 세들어 지냈던 까닭이다. 파란 하늘과 구름 그림을 그려놓은 3층 찜질방 천장은 임시청사 시절 대강당으로 썼다.

그사이 새 청사가 3년여 공사를 마치고 얼마 전 문을 열었다. 종암경찰서 직원 230여 명은 지난 6월부터 신청사에서 업무를 보고 있다. 지하 2층·지상 5층짜리 신청사에는 없는 게 없다. 원스톱 종합민원실, 수유실, 장애인 전용 창구 등이 마련됐고 과거엔 없던 사격장도 지하에 마련됐다. 헬스장 부럽지 않은 체력단련실도 갖췄다. 건물 외양도 근사해서 이 지역의 랜드마크로 떠올랐다. 주민들에게 종합 치안 서비스를 제공하기 최적의 환경이 조성된 것이다.

종암경찰서 역사는 1979년 12월 시작됐다. 서울 시내 22번째로 세워진 경찰서다. 1980년대를 앞두고 성북구로 유입되는 인구가 급속히 불어나자 크고 작은 사건·사고도 덩달아 늘었다. 1945년 8월 해방 두 달 뒤에 창설된 성북경찰서만으로는 이 지역 치안을 감당하기 어렵다는 지적이 나오면서 종암경찰서 개서가 추진됐다.

당시 경향신문에는 아래와 같은 내용을 담은 기사가 실렸다. “종암경찰서가 성북구 월곡동에 세워짐에 따라 이제까지 이 지역을 맡고 있었던 성북서와 북부서(현 강북경찰서)의 직원들이 종암경찰서 근무를 저마다 희망, 서울시경 인사계가 고민 중이라고. 이유인즉 종암서가 개서하면 성북서와 북부서가 맡고 있던 관할구역 중 이른바 ‘좋은 지역’을 차지하게 될 것이란 기대 때문이라는 것.” 해당 기사에서 당시 새 건물을 짓고 문을 여는 경찰서를 기다리는 경찰 직원들 사이의 분위기를 엿볼 수 있다.

당시 ‘초만원’이었던 서울의 경우 어디에서든 사건과 사고가 끊이질 않았다. 종암경찰서 관할구역에서도 지난 수십년 사이 수많은 일이 있었다. 미아사거리 인근에 조성된 성매매 집결지, 이른바 ‘미아리 텍사스’는 빼놓을 수 없다. 불야성을 이루던 어두운 시절도 있었지만 2000년대 초반 ‘성매매 특별법’(성매매처벌법·성매매피해자보호법)이 제정되면서 급격히 쇠퇴했다. 2000년 1월 당시 종암경찰서장으로 부임한 김강자 총경은 취임과 동시에 성매매와의 전쟁을 선포하며 화제를 모았다. 2001년 235곳이던 업소와 3000명에 달하던 종사자는 현재 30개소, 100여 명 수준으로 줄었다. 이 일대는 현재 재개발 추진 중이다.

종암경찰서 관계자는 “미아리 텍사스는 오랜 세월 지역 사회의 아픈 기억으로 남아있는 곳”이라며 “재개발이 추진돼 앞으로 다양한 편의시설이 들어오고 주거지역으로 정비되면 우범지역이라는 지역주민들의 불안도 자연스럽게 해소될 것으로 기대된다”고 말했다.

관할구역은 장위·월곡동 일대는 1960~1970년대 서울 인구 팽창기에 사람들이 몰리며 주택 밀집지대가 형성됐다. 수십 년이 지나면서 노후화된 곳을 중심으로 차례대로 재개발이 이뤄지고 있다. 일부는 근사한 대단지 아파트로 이미 탈바꿈했고 현재 재개발을 추진하고 있는 구역도 20곳이 넘는다. 재개발 대상지 가운데 하나인 장위10구역에는 전광훈 목사가 이끄는 사랑제일교회도 자리잡고 있다. 개발에 대한 기대감과 더불어 이곳에서 오래 머무르며 생업을 이어온 사람들과 개발 세력 간의 분쟁이 빚어지기도 한다. ‘종암 경찰’의 갈등 관리·범죄예방 활동이 중요해지는 지점이다.

종암경찰서 관계자는 “재개발 지역, 주택가가 모여있는 지역 특성에 맞게 지역사회 중심의 범죄예방 활동 활성화를 위해 노력하고 있다”고 설명했다.

종암경찰서 직원들은 주민들에게 최고의 치안 서비스를 제공하는 데 앞장서고 있다. 서울에 호우특보가 발효된 지난 13일 석계역 굴다리 지하차도에 물이 차며 차에 갇힌 모녀를 구조했다. 당시 출동했던 석관파출소 김대혁 경위와 김명기 경장은 허리 높이까지 물이 찬 지하차도를 거침없이 가로질러 차량에 다가갔다. 비상 탈출용 망치와 삼단봉을 사용해 조수석 창문을 깨고 차 안에 갇혀 있던 모녀를 안전하게 구조했다.

지난달 종암경찰서는 성북구청·성북구의회와 함께 ‘영유아 보육 조례’를 제정했다. 류경숙 종암경찰서장은 “지역 내 학대 피해 아동을 보호하고 부모의 양육 부담 해소를 덜어주기 위해 조례 제정이 필요하다”는 의견을 적극적으로 냈다. 종암경찰서는 학대로 피해를 본 아동에 대한 지원을 체계적이고 지속해서 추진한다는 방침이다.

김도윤 기자