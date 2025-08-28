[헤럴드경제=민성기 기자] 진중권 광운대 특임교수가 국민의힘 신임 당대표로 장동혁 의원이 선출된 것과 관련 “더불어민주당 장기 집권의 길이 열린 것”이라고 전망했다.

진 교수는 26일 유튜브 채널 시사저널TV ‘시사끝짱’에서 “국민의힘이 아스팔트 정치에 매달리게 됐다”면서 이같이 밝혔다.

그는 대선 후보였던 김문수 전 고용노동부 장관이 장동혁 대표에게 패배한 것을 “이변”으로 보고, 강성 지지층이 장 대표 중심으로 결집했기 때문이라고 분석했다. 진 교수는 “김 전 장관이 한동훈 전 대표 측 인사들을 포용하려 하면서 오히려 강성들을 자극했다”고 주장했다.

또 장 대표 선거 과정에서 보수 유튜버들의 역할을 언급하며 “전한길씨 같은 보수 유튜버들이 민주당 김어준씨와 같은 역할을 하고 있다”며 “민심을 얻지 못한 장외 투쟁은 한계가 뚜렷하다”고 말했다.

진 교수는 “장동혁 체제로 가게 되면서 정청래 민주당 대표가 더 힘을 받게 됐다. 국민의힘을 ‘내란 정당’이라고 몰아붙일 것이고 국민들도 호응할 것”이라며 “이런 구도라면 민주당 장기 집권의 길이 열린 셈”이라고 했다.

진 교수는 국민의힘 내 분당 가능성은 낮지만, 내년 지방선거 결과가 장동혁 체제의 성패를 가를 것이라고 예상했다. 그는 “참패할 경우 지도부가 무너지고 당내 분란이 재현될 수 있다”고 말했다.