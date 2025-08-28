참가신청 9월26일까지, 27일 예심거쳐 12명 본선 진출 대상500만원 등 총상금 910만원 걸려

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 영주시가 2025 소백산 영주 풍기인삼가요제 참가 신청을 다음 달 26일까지 접수한다고 28일 밝혔다.

가요제 참가 희망자는 부를 노래 2곡을 선정해 영주시청 누리집에서 휴대전화 본인인증 후 신청하거나 이메일, 팩스, 영주시청 기획예산실 방문을 통해서도 신청이 가능하다.

소백산 영주 풍기인삼가요제는 정식 가수 등록자, 음반 발매자, 본 대회의 기존 수상자를 제외하고 노래에 대한 열정이 있는 전국의 만 18세 이상의 남녀 누구나 참가할 수 있다.

다음 달 27일 오후 1시 풍기 문화의 집에서 개최되는 예심을 거쳐 12명의 본선 진출자가 결정된다.

본선은 풍기인삼축제 기간(10월 18일~26일)인 10월 25일 오후 6시 30분부터 풍기인삼축제장 특설무대에서 초대 가수 공연과 함께 진행된다.

본선 참가자 중 6명의 수상자에게는 대상(500만 원), 금상(200만 원), 은상(100만 원), 동상(50만 원), 인기상(30만 원), 특별상(30만 원)의 상금과 트로피를 준다.

이창구 영주 풍기인삼축제 조직위원장은 “이번 가요제가 지역주민은 물론 풍기인삼축제를 방문하는 많은 관광객들에게 행복한 추억이 될 수 있도록 준비 하고 있다”라며 ”예비 가수들의 많은 관심과 참여를 부탁드린다”라고 말했다