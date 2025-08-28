출시 이래 4종 한정판 캐릭터 에디션 완판

[헤럴드경제=정호원 기자] 케이뱅크 ONE 체크카드가 출시 11개월 만에 발급 100만장을 돌파했다고 28일 밝혔다.

지난해 9월 출시한 ONE 체크카드는 카드상품 전문 플랫폼 ‘카드고릴라’에서 올해 상반기 인기 체크카드 1위를 차지한 케이뱅크의 대표 체크카드다. 출시 이래 4종의 한정판 캐릭터 에디션을 선보여 모두 완판시켰고, 실적 조건과 연회비 없이도 다양한 캐시백 혜택을 제공한다.

ONE 체크카드는 한정판 캐릭터 카드를 지속적으로 선보여왔다. 지난해에는 ‘토대리’와 ‘깜자’ 한정판을, 지난 6월 ‘침착맨 에디션’과 7월 ‘월레스와 그로밋’ 한정판 카드를 출시한 바 있다. 캐릭터 카드의 인기는 실적으로도 이어져 카드 발급 후 이용률은 일반 카드에 비해 30% 더 높은 것으로 나타났다.

전체 결제 금액에서 2030 세대가 차지한 비중은 60% 이상이었으며, 전 연령·성별 고객군 중 20대 여성 고객군의 사용률이 가장 높았다. 가장 많은 사용처는 ▷쿠팡 ▷배달의민족 ▷다이소 순이었다.

ONE 체크카드는 실적 조건과 연회비 없이도 ▷모두 다 캐시백 ▷여기서 더 캐시백 ▷369 캐시백 3종 중 자신이 원하는 혜택을 월 단위로 선택할 수 있다. 지난 7월에 시작한 ‘혜택 프로모션 시즌 3’는 전월 실적에 따라 최대 2%까지 추가 제공하는 ‘VIP 캐시백’ 혜택을 더했다.

올해 기준 캐시백 수령 고객의 월 평균 캐시백 금액은 약 7000원이었으며, 가장 많은 캐시백을 수령한 고객은 7월 한달 간 기본 캐시백과 VIP 캐시백을 활용해 약 62만원 가량의 캐시백을 받았다.

케이뱅크 관계자는 “희소성과 매력을 담은 한정판 캐릭터카드를 지속 선보이며 소장 가치를 더해 충성 고객을 확보하고, 충성 고객을 위한 추가 캐시백 혜택을 더해 실용성도 높였다”고 말했다.

한편 지난 7월 진행한 민생회복 소비쿠폰 신청 접수 결과, 케이뱅크 체크카드는 기존 시장 점유율 대비 2.6배 가량의 접수량을 기록했다. 민생회복 소비쿠폰 사용시에도 캐시백 혜택이 그대로 적용됐기 때문이다. ONE 체크카드의 상세한 캐시백 혜택은 케이뱅크 앱 첫 화면 하단의 ‘카드 이용 내역 → ‘혜택’ 항목에서 확인 가능하다.