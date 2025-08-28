지하 3층~지상 27층, 전용 59~84㎡ 935세대 단지 내 7개 공원 조성…서울 접근성도 우수

[헤럴드경제=서정은 기자] 대우건설은 오는 29일 경기도 의정부시 용현동 267-8일대에 들어서는 ‘탑석 푸르지오 파크7’ 견본주택을 개관하고 본격적인 분양에 나선다.

28일 대우건설에 따르면 탑석 푸르지오 파크7은 지하 3층~지상 27층, 7개동, 59~84㎡(이하 전용면적) 935세대로 구성된다.

청약은 9월 4일 특별공급을 시작으로 5일 1순위, 8일 2순위 순으로 청약접수를 받는다. 12일 당첨자 발표에 이어 23일부터 25일까지 3일 간 견본주택에서 정당 계약을 진행한다.

탑석 푸르지오 파크7은 의정부시에 거주하거나 경기도 및 서울시, 인천시에 거주하는 만 19세 이상 성인 가운데 지역별·면적별 예치금액을 충족하면 1순위 청약이 가능하다. 주택 보유 여부와 관계없이 1순위 청약이 가능하고 재당첨 제한을 적용받지 않는다. 전매 제한 기간은 1년이다. 평당 평균 분양가는 2100만원대이다.

탑석역 푸르지오 파크7은 의정부 경전철 송산역이 도보권에 있으며, 7호선 탑석역(예정)도 인근에 위치한다. 특히 7호선 탑석역을 통해 서울까지 2정거장, 강남권역까지는 약 50분 대 도달이 가능하다. 이외에도 차량으로 이동 시 구리-포천 고속도로 동의정부인터체인지(IC)와 민락IC로 진입도 수월해 차량을 이용한 서울 진입이 용이하다.

생활 인프라 역시 풍부하다. 이마트, 홈플러스 등 다수의 대형 생활편의시설이 반경 3km 내에 있어 편리하게 이용할 수 있다. 또한 용현초, 솔뫼중, 부용중, 부용고, 동국사대부속 영석고 등 초∙중∙고교도 주변에 자리잡고 있다.

단지는 남향 위주 배치로 일조권과 조망권을 극대화했다. 특히 84㎡ 이상에서는 현관창고와 팬트리 등을 갖춰 넉넉한 수납공간을 확보했다. 커뮤니티 시설도 다양하게 구성된다. 입주민의 건강을 위한 피트니스클럽, 골프클럽, 스크린골프, 그룹운동(G/X)클럽이 조성된다. 이외에도 YBM영어도서관, 독서실 등 교육특화 시설도 함께 마련된다.

아쿠아 포레스트, 워터 플레이파크 등 단지 내에는 7개의 공원을 배치했고, 지상은 차가 없는 단지로 조성한다. 김영민 서울시립대 조경학과 교수가 조경 설계 총괄 디렉터로 참여해 다양한 수경시설과 주변 산지와 숲을 연결하는 산책로 등 프리미엄 조경공간을 제공할 계획이다.

단지 출입구에 외부차량의 출입을 통제하는 주차관제 차량번호 인식시스템이 도입되며 가스배관을 통한 외부에서의 침입 방지를 위한 저층부 가스배관 방범커버도 적용된다.

대우건설 관계자는 “단지가 들어서는 용현동은 인근 용현 택지지구와 법조타운 공공택지지구 개발에 따른 호재를 누릴 수 있는 지역으로 주목받고 있다”라며 “이에 부응할 수 있도록 설계 부분에서도 상품 완성도를 높여 지역 내 랜드마크 단지로 거듭날 수 있게 노력하겠다”라고 말했다.

탑석 푸르지오 파크7 견본주택은 경기도 의정부시 용현동 내에 마련되며 입주예정일은 2029년 3월이다.