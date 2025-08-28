[헤럴드경제=김유진 기자] 카카오페이증권은 자사 플랫폼의 커뮤니티 주요 기능 업데이트를 기념해 다음 달 7일까지 ‘#톡톡톡 챌린지’ 이벤트를 진행한다고 28일 밝혔다.

카카오페이증권은 커뮤니티 업데이트를 통해 ‘팔로우’와 ‘차단’ 기능을 새롭게 도입했다. 마음에 드는 사용자를 팔로우해 원하는 소식을 받아 볼 수 있으며, 불편한 활동을 하는 사용자는 직접 차단해 자신의 커뮤니티 환경을 스스로 관리할 수 있다.

이벤트는 ‘커뮤니티’에서 3가지 미션을 수행하면 리워드를 받을 수 있는 방식으로 진행된다. 참여자는 이벤트 페이지에서 ‘참여하기’ 버튼을 클릭한 뒤, ‘좋아요’, ‘댓글’, ‘팔로우’ 미션을 순서대로 1회씩 완료하면 된다.

해당 이벤트는 2주간 운영되고 기간 중 1회 참여할 수 있다. 카카오페이증권에 가입만 돼있으면 현재 계좌가 없어도 이벤트 참여가 가능하다. 당첨되면 계좌를 개설해 주식 선물을 받으면 된다. #톡톡톡 챌린지 미션을 모두 완료한 참여자에게는 최대 100만원까지의 미국 주식이 랜덤으로 지급된다. 미국주식은 ‘선물하기’로 제공되며 유관기관 제비용 및 관련 세금은 별도다.

카카오페이증권은 “이번 업데이트로 ‘팔로우’ 기능을 통해 평소 관심 있는 투자자의 활동 소식을 꾸준히 트래킹 할 수 있고 ‘차단’ 기능으로 이용 과정의 피로감을 줄여 보다 건강한 커뮤니티 환경을 조성할 수 있게 됐다”고 밝혔다.