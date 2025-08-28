정부는 지난 6월 27일 집값 과열과 주택시장 불안을 선제적으로 차단하기 위해 다시 한번 강력한 규제 카드를 꺼내 들었다. 이번 대책의 핵심은 수도권과 규제지역(투기·투기과열·조정대상지역)의 주택담보대출 한도를 최대 6억원으로 제한하는 것이다. 일부 수요가 시장 전반을 자극하는 것을 막겠다는 의도다.

이 같은 규제가 본격 시행되면서 투자자들의 관심은 서서히 아파트 시장에서 수익형 부동산으로 옮겨가고 있다. 규제 부담이 덜하고 안정적인 임대 수익이 기대되는 상품이 대안으로 부상하는 분위기다.

여기에 미국 중앙은행 기준금리 인하 기대에 따른 한국은행 기준금리 선제 인하론까지 더해지며, 그간 고금리 환경 속에서 움츠러들었던 투자 심리도 점차 회복세를 보이고 있다. 주택시장 규제와 금리 인하라는 이중의 변화가 맞물리면서 자금이 수익형 부동산 시장으로 유입되는 흐름이 한층 뚜렷해지고 있는 것이다.

이런 흐름 속에 강원도는 여름 휴가철을 기점으로 관광 수요가 폭발적으로 늘며 수익형 부동산 투자지로서 입지를 확고히 하고 있다. 해양 레저와 휴양을 즐기려는 발길이 이어지고, 양양국제공항 정상화 등 접근성 개선이 가속화되면서 장기적인 숙박 수요 전망도 한층 밝아졌다.

특히 관광 인프라 확충과 지역 가치 상승이 맞물린 양양은 안정적인 임대 수익과 시세 차익을 함께 기대할 수 있는 투자와 이용 가치를 겸비한 입지로 주목 받고 있다.

지역 부동산 전문가는 “최근 규제 강화와 금리 인하 흐름이 맞물리면서 투자 수요가 자연스럽게 수익형 부동산으로 이동하고 있다”면서 “특히 강원도는 관광 인프라 확충과 양양국제공항 정상화로 접근성이 크게 개선되면서 수익형 부동산이 더욱 주목 받고 있다. 그 중에서도 양양은 안정적인 임대 수익과 향후 시세 차익을 동시에 기대할 수 있는 지역으로, 여름 성수기뿐 아니라 사계절 내내 꾸준한 관광 수요로 장기적인 투자 가치가 높다”고 말했다.

관광객 증가와 함께 지역 가치가 오르면서 생활숙박시설에 대한 관심이 커진 양양에서 가장 주목 받는 상품 중 하나가 ‘인스케이프 양양 by 파르나스’다.

양양 낙산해변 앞에 들어서는 ‘인스케이프 양양 by 파르나스’는 지상 39층, 높이 174.6m의 강원 최고층 호텔형 건축물로, 등대를 모티브로 한 세련된 곡선형 외관이 돋보인다. 최상층 루프탑 라운지에서는 설악산과 동해를 한눈에 조망할 수 있다.

시그니처 공간인 유리 바닥 전망대 ‘글라스 엣지’는 뉴욕 허드슨 야드를 연상시키는 이색적인 체험을 선사한다.

객실은 1~2침실 독립형, 스위트형 등 다양한 평면으로 구성돼 가족 단위부터 장기 체류 고객까지 폭넓게 수용한다. 특히 부채꼴 전망창 설계로 전 객실에서 파노라마 오션뷰를 즐길 수 있으며, 일부 타입은 발코니 공간을 활용해 휴양지 감성을 극대화했다.

16층에는 야외 인피니티풀, 인도어풀, 프라이빗 카바나, 풀사이드 바, 피트니스센터, 사우나 등 고급 호텔 수준의 부대시설이 완비돼 사계절 내내 프리미엄 휴양을 누릴 수 있다. 이 밖에도 컨퍼런스룸, 연회장, 키즈존 등 부대시설을 통해 가족 여행객부터 비즈니스 고객까지 아우르는 복합 리조트형 공간으로 완성된다.

‘인스케이프 양양 by 파르나스’는 CJ온스타일 홈쇼핑 방송 이후 분양 문의가 쇄도하며 일부 인기 타입은 조기 마감됐고, 현재 1차 분양을 마친 뒤 2차 분양이 진행 중이다. 총 393실 규모로 시공은 대우건설이 맡아 안정성과 완성도를 높였다.

분양 관계자는 “최근 주택시장 규제 강화와 금리 인하 흐름 속에 수익형 부동산 시장이 뜨겁다”면서 “관광 인프라 확충과 맞물려 장기적인 숙박 수요가 확실한 지역인 만큼, 설계·시설·입지 모든 면에서 차별화된 인스케이프 양양 by 파르나스는 실사용과 투자 가치를 동시에 만족시킬 수 있는 프리미엄 생활숙박시설로 자리매김할 것”이라고 말했다.

분양 홍보관은 서울 청담역 인근에서 사전 예약 후 방문할 수 있다.