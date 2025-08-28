SNS 계정명 ‘셰인 배럿’ 교통사고 경험 공유 트럭 추돌로 차 대파…뒷좌석 쌍둥이 무사 아이오닉 5, 충격 흡수 구조·세이프티 존 갖춰 지난 3월 美 IIHS로부터 TSP+ 등급

[헤럴드경제=서재근 기자] 현대자동차의 순수 전기차 아이오닉 5가 후방 추돌 사고에도 18개월 쌍둥이를 지켜내면서 우수한 안전성이 재조명되고 있다.

28일 현대차에 따르면 미국에서 ‘셰인 배럿’이라는 이름으로 활동하는 이용자는 최근 본인이 직접 겪은 교통사고 경험을 SNS(소셜네트워크서비스)에 공유했다. 작성자는 게시글에서 “큰 사고를 당했는데 아이오닉 5는 나의 가족, 특히 뒷좌석에 앉아 있던 18개월 된 쌍둥이를 안전하게 지켜내며 제 역할을 다했다”고 밝혔다.

이날 대형 픽업트럭이 빠른 속도로 아이오닉 5를 덮쳤지만, 차에 함께 탑승하고 있던 가족 모두 약간의 찰과상을 제외하고는 심각한 부상을 입지 않은 것으로 알려졌다.

그는 “시속 88㎞ 도로에서 좌회전을 하려고 정차해 있었는데 뒤에 오던 차가 속도를 줄이지 않고 그대로 충돌했다”며 “경찰도 현장에서 스키드 마크를 발견하지 못했으며, 그 차가 얼마나 빨랐는지는 알 수 없으나 아마도 시속 96㎞보다 빨랐을 것”이라고 당시 정황을 알렸다.

그가 게시글과 함께 공개한 사진에는 사고로 인해 후면부가 파손된 아이오닉 5와 상대 픽업트럭의 모습이 담겨 있다.

사진 속 아이오닉 5는 후면부 범퍼와 트렁크가 당시 충격으로 심하게 구겨지고 파손됐음에도 불구하고 승객 공간과 뒷좌석에 설치된 카시트는 온전한 모습이었다.

현대차 전기차 전용 플랫폼 E-GMP가 적용된 아이오닉 5는 후방 추돌 시 리어 멤버의 변형을 의도적으로 발생시켜 충격을 흡수하면서도 하부 멤버는 핫 스탬핑 강판으로 보강해 세이프티 존의 변형과 배터리 손상을 방지하고 있다.

아이오닉 5의 안전 성능은 지난 3월 미국 고속도로 안전보험협회(IIHS)가 발표한 충돌 평가에서 톱 세이프티 픽 플러스(TSP+)’ 등급을 받으며 최고 수준의 안전성을 갖춘 차량으로 인정받았다. 작성자는 “18개월 쌍둥이가 무사한 기적 같은 일에 감사하다”며 “(다음에도) 다시 아이오닉을 구매할 것 같다”고 밝혔다.

이 소식은 미국과 한국의 온라인 커뮤니티로 전파되며 화제가 되고 있다. SNS 계정명 ‘David Ciemiewicz’는 “이 가족은 후방 추돌 사고를 당했지만 다행히 모두 안전하다”며 “아이오닉 5가 이렇게 안전해서 다행이다”고 사고 소식을 전달했다.

‘Claude Dev***’ 계정명을 사용하는 SNS 이용자도 댓글을 통해 비슷한 경험을 공유하며 “우리도 2023년에 거의 40대 가까운 차량이 추돌하는 사고에서 아이오닉 5에 탑승하고 있었고, 후방 추돌 후 180도 가까이 회전하며 여러 번 충격을 받았지만 탑승객 모두 차량의 안전장치 덕분에 경미한 부상을 입었다”며 “우리는 새로운 아이오닉 5를 리스했고 아이오닉 5는 정말로 굉장히 안전한 차량”이라고 호평했다.

한편, 현대차그룹의 차량 안전성은 과거 불의의 사고에서 탑승객을 지켜낸 사례들을 통해 입증된 바 있다.

지난 2021년 골프 선수 타이거 우즈가 제네시스 인비테이셔널 골프대회 행사 차량으로 지원된 제네시스 GV80 차량을 운전 중 차량이 여러 번 구르며 전복되는 사고를 당해 다리 부상을 입었다. 당시 사고 현장을 조사한 경찰은 차량 앞면과 범퍼는 완파됐으나 내부는 대체로 손상되지 않았다고 전했다.

또한 2022년 12월에는 현대차 아반떼 N을 탑승한 커플이 미국 협곡에서 91m를 굴러 떨어지고도 큰 부상을 입지 않았다고 SNS 및 현지 언론을 통해 알려진 바 있다.

같은 해 5월에는 체코 출신 아이스하키 선수 야르오미르 야르그가 EV6를 타고 도로를 달리던 중 트램과 부딪히는 사고를 당했으나 한쪽 손에 경미한 부상만 입은채 멀쩡히 차량에서 하차해 화제를 모았다.