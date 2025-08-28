유럽 등 12개국 수출…“맛·품질 균일”

[헤럴드경제=정석준 기자] CJ제일제당이 한국 김치 기반의 B2B(기업간 거래)용 만능소스를 해외 시장에 선보인다고 28일 밝혔다.

CJ제일제당은 내달부터 ‘만능 김치요리용 소스(All-purpose Kimchi Cooking Sauce·사진)’를 유럽국가 등 12개국으로 수출한다. 김치볶음밥, 김치브리또 등 다양한 김치맛 요리를 만들 수 있는 요리용 소스 제품이다.

수출국은 영국, 프랑스, 일본, 브라질, 칠레, 우즈베키스탄, 괌 등이다. 현지의 아시안·에스닉 식당 중심으로 김치맛 요리에 사용된다.

‘만능 김치요리용 소스’는 안정된 맛과 품질이 강점이다. 독자적인 신(新)발효 기술을 적용했다. 회사 측은 “재료들을 넣고 발효 과정을 관리해 잘 익은 김치 고유의 시원한 맛과 풍미를 유지했다”며 “맛과 품질을 균일하게 유지하면서 18개월 실온 유통을 할 수 있다”고 전했다. 해당 기술은 지난달 특허 출원을 완료했다.

CJ제일제당은 지난해 말 글로벌 B2B 전문조직을 신설했다. 올 상반기에는 한국 맥도날드에 제공하던 디저트 제품인 초코츄러스 메뉴를 홍콩 맥도날드에도 입점시키며 B2B 사업의 범위를 해외로 확장했다. 중국 마라탕 프랜차이즈 양궈푸와 다국적 식음료그룹인 퉁이그룹에 ‘만능 김치요리용 소스’를 활용한 김치육수와 김치비빔국수 등 메뉴도 제안했다.

CJ제일제당 관계자는 “글로벌 외식용으로 편의성을 높인 고추장소스, 불고기소스 등 다양한 한국의 맛을 앞세워 K-푸드 세계화에 앞장설 것”이라고 말했다.