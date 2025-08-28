지난해 상반기 대비 정리 규모 90% 증가

[헤럴드경제=정호원 기자] 새마을금고가 올 상반기 4조원에 가까운 부실채권을 매각한 것으로 나타났다.

28일 금융권에 따르면 새마을금고는 지난해 상반기(2조원) 대비 90%가량 증가한 3조8000억원의 부실채권을 정리했다.

또 부실채권 매각을 통해 연체율도 관리 가능한 수준을 유지하고 있는 것으로 전해졌다.

다만 순손실 기조는 이어질 전망이다. 새마을금고는 지난해 상반기 1조2019억원의 순손실을 기록했고, 올해도 비슷한 수준의 손실이 예상된다. 지난해 연간 당기순손실은 1조7000억원으로 역대 최대 규모였다.

순손실의 배경은 대손충당금 적립에 있다. 금융사는 대출 부실 등으로 채권 회수가 어려워질 경우에 대비해 대손충당금을 쌓는데, 이는 재무제표상 비용으로 반영된다. 충당금 적립이 늘수록 이익 규모는 줄어들 수밖에 없다. 새마을금고는 “적극적으로 부실채권을 매각하고 손실흡수능력을 키우기 위해 대손충당금을 확충하면서 손실은 불가피하다”면서도 “내년부터는 실적 개선세가 나타날 것”이라고 내다봤다.

새마을금고가 이처럼 부실채권 정리에 집중하는 이유는 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실 때문이다. 지역 금고들은 비수도권 소규모 사업장에 대출을 많이 해왔는데, 지난해 지방 부동산 경기가 침체되면서 이들 사업장이 타격을 입었고, PF부실로 이어졌다. 지난해 9월 말 기준 새마을금고를 포함한 상호금융권의 C·D등급 익스포저(위험노출액)는 10조9000억원으로, 전 금융권 전체(22조9000억원)의 절반에 달했다.

신규 부실채권 매각 채널도 확대하고 있다. 새마을금고는 자회사인 MCI 대부뿐만 아니라 캠코, 유암코를 통해 부실채권을 정리중이다. 지난해 9월 5000억원 규모로 조성된 ‘유암코-MG PF 정상화 펀드’의 누적 투자 약정액도 1800억원에 달한 것으로 알려졌다. 또한 지난 7월 출범한 ‘새마을금고자산관리회사(MG AMCO)’를 통해 올 3·4분기에도 일괄 매각을 추진할 계획이다.

또한 ‘새마을금고 NPL 정보관리시스템’을 지난 7월 오픈해 채권매각과 부실PF 사업장에 대한 직접적인 정리에 나서고 있다.해당 시스템은 지난 1월 금융감독원이 운영한 ‘PF 정보공개 플랫폼’의 새마을금고 버전으로, 잠재적 매수의향자에게 경·공매가 진행중인 PF 사업장 정보를 실시간으로 제공한다.

현재 전국 100여개 새마을금고를 대상으로 행정안전부가 추진하는 특별점검(7~9월)을 진행중이며, 점검 중 중대한 금융사고가 적발될 경우 ‘원스트라이크 아웃’을 적용할 예정이다.

김인 새마을금고중앙회 회장은 “부동산 시장의 회복 지연과 PF사업장 정리로 향후 1~2년 간은 어려운 경영환경이 지속될 것으로 예상되지만, 행정안전부의 지도와 협력하에 위기 극복을 위한 체질개선과 건전성 강화를 동시에 추진해 나가는 중”이라면서 “조속한 경영정상화를 위해 손실 규모를 축소해 나가며, 전례 없는 다양한 조치를 강구해 나가겠다”라고 말했다.