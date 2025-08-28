하마스 물러난 뒤 가자지구 통치안 논의했을 가능성

[헤럴드경제=김영철 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 27일(현지시간) 백악관에서 이스라엘과 팔레스타인 무장정파 하마스 간의 가자지구 전쟁과 관련해 ‘전후 구상’을 논의하는 회의를 열었다.

미 악시오스는 이날 회의에선 기근으로 어려움을 겪는 가자지구에 어떻게 하면 원조를 늘릴지 인도주의적 지원 확대 방안 등이 논의됐다고 해당 내용을 아는 소식통들을 인용해 보도했다. 회의에는 토니 블레어 전 영국 총리, 트럼프의 맏사위인 재러드 쿠슈너도 참석했다.

애초 블레어 전 총리와 쿠슈너는 하마스가 물러난 이후 가자지구 통치구조를 어떻게 할 지에 대한 구상도 논의할 계획이었던 것으로 전해졌다. 다만 실제로 회의에서 이 논의가 이뤄졌는지는 확인되지 않았다고 악시오스는 전했다.

가자 전쟁은 지난 2023년 10월 7일 하마스가 이스라엘을 기습 공격하자 이스라엘이 대대적인 반격에 나서면서 촉발됐다. 전쟁 과정에서 팔레스타인 주민 6만2000명 이상이 사망했다.

2년 가까이 이어진 전쟁으로 완전히 파괴된 가자지구를 재건하고 이해 당사자들이 수용할 수 있는 정치 구조를 구축하는 것은 어려운 과제로 꼽힌다.

최근 하마스는 생존 인질 10명을 우선 석방하는 내용을 골자로 한 중재국의 휴전안에 동의했지만, 이스라엘은 모든 억류자가 한꺼번에 풀려나야 한다며 가자지구에서 군사 작전을 이어가고 있다.

이런 상황에서 백악관이 관여하는 ‘가자 전후 구상’은 하마스를 축출하는 포괄적 방안으로 인식돼 네타냐후 총리에게 휴전을 수용할 정치적 명분을 줄 수 있다고 악시오스는 분석했다.

트럼프 대통령의 스티브 위트코프 중동 특사는 전날 폭스뉴스 인터뷰에서 트럼프 행정부가 전쟁 후 가자지구 구상을 가지고 있냐는 질문에 “그렇다”면서 “우리는 매우 포괄적인 계획을 짜고 있다”고 말했다.

위트코프 특사는 블레어 전 총리, 쿠슈너와 지난 수개월간 가자지구 전후 구상을 논의해온 것으로 전해졌다.