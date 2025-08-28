민생안정, 복지, 문화·체육, 안전 등 주민체감도 높은 사업에 집중 민생회복 소비쿠폰 자치구 분담금 31억원 포함해

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 중구(구청장 김길성)가 주민이 일상에서 체감할 수 있는 사업에 집중한 261억원 규모의 올해 두 번째 추가경정예산안을 지난 22일 중구의회에 제출했다.

이번 추경은 집행 가능성이 낮은 사업을 과감히 조정하고 주민 효용감이 높은 사업과 의무·필수 경비에 재배치해 예산의 효율성을 높였다.

먼저 구는 경기침체로 어려움을 겪는 구민과 상인들을 위해 △민생회복 소비쿠폰 자치구 분담금 31억원 △중구 땡겨요 상품권 발행에 4000만원 등을 투입해 민생안정과 지역경제 활성화를 지원한다.

또, 어르신들과 임산부 등의 건강한 일상을 위해 △어르신 영양더하기 20억원 △중구 산후조리비용과 임산부 꾸러미 지원에 5천만원을 반영해 맞춤형 지원을 펼친다.

아울러 주민들의 삶에 활력을 더할 문화·체육 사업에도 힘을 실었다. △체육시설 운영비 7억원 △중구청장기 체육 대회 지원 4천만원 △생활체육 육성지원 2000만원 등을 반영해 구민의 건강한 여가 활동을 뒷받침한다.

또 △작은도서관 운영지원 1000만원 △소극장 주민 문화프로그램 운영에 1000만원 등 일상에서 문화를 즐길 기회를 확대한다.

안전을 위한 예산도 빠짐없이 챙겼다. △겨울철 제설대책 1억 8000만원 △보도·도로·하수시설물 정비에 7억8000만원 등 생활 속 안전에 필요한 예산을 반영 △다산어린이공원 순환산책로 안전시설물 설치 비용 3000만원을 투입해 보다 안전하고 쾌적한 주민 휴식공간을 조성한다.

김길성 중구청장은 “이번 추경은 한정된 재원 속에서 민생회복과 구민 안전 등 주민의 생활과 밀접한, 체감도 높은 사업에 중점을 두고 예산을 편성했다”며 “중구의회와 적극 소통하며 구민의 일상을 든든히 챙겨 나갈 것”이라고 밝혔다.

이번 추경예산안은 오는 9월 12일 중구의회 본회의 의결을 거쳐 최종 확정될 예정이다.