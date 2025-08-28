서울시 자치구 평균(88.48점)보다 3.55점 높은 합산 92점 받아 지난해 이어 서울시 25개 자치구 중 상위 8개 자치구 상위권에 올라

[헤럴드경제=박종일 선임기자]금천구(구청장 유성훈)는 행정안전부가 주관하는 ‘2025년 지방자치단체 합동평가’에서 2등급을 달성했다.

지방자치단체 합동평가는 행정안전부가 17개 광역지자체를 대상으로 하는 평가를 기반으로, 서울특별시가 25개 자치구에 대해 국가위임사무 및 국가 주요시책에 대한 추진 성과를 평가한다

서울시는 8개 자치구를 최고 등급으로 선정했던 지난해와 달리 올해는 1등급 3개 자치구, 2등급 5개 자치구로 세분화해 평가했다.

구는 ‘정량평가’에서 50개 지표 중 45개 지표 목표치를 달성하여 63.5점, ‘노력도’에서 28.5점을 받아 최종 92점을 받았다. 자치구 평균 88.48점보다 높은 점수다. 지난해 이어 서울시 25개 자치구 중 상위 8개 자치구로 상위권에 포함됐다.

특히, ▲ 지역안전관리 역량강화 ▲ 지역사회 치매관리율 ▲ 보건소 금연클리닉 운영 실적 ▲ 디지털정부 성과관리 수준진단 ▲ 취업지원 서비스 달성률 ▲ 노인일자리 목표 달성률 등 구민의 생활과 밀접한 지표에서 우수한 평가를 받았다.

구는 이번 결과를 토대로 목표에 미달한 지표의 원인을 분석해 개선 대책을 마련하고, 정책 우수 사례를 지속 발굴해 내년 정부합동평가에 대비할 계획이다.

유성훈 금천구청장은 “지난해에 이어 이번 지방자치단체 합동평가 결과는 공공행정 전반에서 우리구가 우수한 정책을 펼치고 있다는 객관적 방증”이라며 “이번 평가에서 부족했던 부분은 더 보완하고 우수한 사업과 정책은 확대해 나갈 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.