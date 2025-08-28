신속통합기획 확정으로 중랑구 재개발사업 본격 추진... 면목7구역, 중화5구역, 상봉13구역 재개발사업에 이어 중랑구 정비계획 입안절차 박차

[헤럴드경제=박종일 선임기자]중랑구(구청장 류경기) 중화2동 309-39번지 일대 중화6구역 민간재개발사업이 지난 8월 18일 주민설명회를 개최, 신속통합기획으로 27일 확정됐다.

중화2동 309-39번지(구역면적 4만5566㎡, 최고 35층, 1280세대 규모) 일대는 단독·다가구 등의 주거용 건축물이 밀집된 곳으로, 건물의 약 74%가 건축된 지 20년 이상 지난 노후 주택이고 반지하 주택 비율도 약 63%를 차지한다.

아울러 불법 주정차 및 협소한 도로 문제 등으로 주거환경 개선의 필요성이 높았던 지역이다.

2024년 8월 서울시 신속통합기획 주택재개발 후보지로 선정돼 2025년 1월 구에서 정비계획 수립 용역을 착수하고 현장답사 및 자문회의를 수차례 개최, 지난 18일 주민설명회를 개최하여 이번 신속통합기획으로 재개발이 본격 추진되어 사업 정상화의 전기를 마련하게 됐다.

대상지는 중랑천에 접해 중랑 서울장미축제가 열리는 수변공원과 가까울 뿐만 아니라, 7호선 중화역 등 대중교통 이용이 편리해 우수한 입지 여건을 지니고 있고, 동부간선도로 지하화, 중랑천 일대 친수공간 조성, 생태하천 복원 등 향후 지역 전반에 큰 변화가 예상된다.

이번 중화6구역 재개발 신속통합기획의 주요 목표로는 ▲중랑천 경관과 어우러지는 단지 조성 ▲장미제일시장 인접부 공공·생활시설 확충 ▲중화역~중랑천 보행축 및 어린이공원 설치 ▲교통·기반시설 정비 등으로 네 가지 방향으로 개발이 추진된다.

중랑구는 현재 종전·후 추정자산 산출 및 심의자료를 작성 중이며, 입안동의서 양식 배부 전 10월중 추정분담금 검증위원회를 개최 예정으로, 관계부서(기관) 협의를 거쳐 작성된 정비계획(안)을 10~11월 주민공람(30일) 및 주민설명회 개최를 목표로 하고 있다.

류경기 중랑구청장은 “이로써 중랑구는 5개 지역이 신속통합기획 확정되었다”며 이번 신속통합기획 확정으로 중랑천 수변 활력단지로 재탄생해 주민의 쾌적한 일상생활과 지역 활성화로 이어지길 기대하며, 앞으로도 쾌적하고 살기 좋은 도시를 만들어가기 위해 행정지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.