“지난 40년간 조선업 방치돼…자급자족 필요” 앞서 인텔 보조금, ‘투자’로 바꿔 지분 확보 러트닉 美상무 “방산업체 지분 확보 필요” 베선트 “3000억달러 러 동결자산 협상 카드”

[헤럴드경제=김수한 기자] 스콧 베선트 미국 재무부 장관은 27일(현지시간) 트럼프 행정부가 반도체 다음으로 기업 지분을 인수할 가능성이 있는 산업으로 조선업을 지목하며 조선업체 지분 확보 가능성을 시사했다.

베선트 장관은 이날 폭스비즈니스 인터뷰에서 트럼프 대통령이 반도체 기업인 엔비디아의 지분 확보도 고려하냐는 질문에 “엔비디아가 재정적 지원이 필요하다고 생각하지 않는다”고 답했다.

이어 “그건 지금 논의 대상이 아닌 것 같다. 하지만 조선업 같은 산업은 논의할 수 있다”고 밝혔다.

그는 “(조선업 등은) 우리가 미국에서 자급자족해야 하는 대단히 중요한 산업들”이라며 “지난 40년간 이들은 방치됐다”고 덧붙였다.

한국은 미국과 관세 협상 끝에 15%의 관세율에 합의하며 미국에 1500억달러(약 209조원) 규모의 조선업 전용 투자 패키지를 제공하기로 했다.

한국이 미국과 합의한 1500억달러 조선업 투자 패키지는 아직 그 성격이 명확하지 않고, 양국 간 협의가 더 필요한 상황이다.

미국 정부가 미국 조선업체의 지분을 확보하려고 할 경우, 이런 패키지를 어떻게 활용하려 할지 주목된다.

미국 정부는 인텔에 제공하는 보조금의 성격을 투자로 바꿔 투자액만큼의 지분을 확보했다.

미 정부는 인텔에 반도체법에 근거한 보조금을 비롯한 총 111억달러(약 15조4700억원)를 투자하고 그에 상응하는 인텔 지분 10%를 확보하기로 했다.

미 정부는 이후 다른 핵심 산업에 속한 미국 기업도 인수하겠다는 의향을 드러내고 있지만, 아직 구체적인 산업을 확정하지는 않은 상태다.

앞서 하워드 러트닉 상무부 장관은 전날 CNBC 방송 인터뷰에서 정부가 미국 방산업체의 지분 확보를 고려하고 있다고 밝힌 바 있다.

그러나 이날 베선트 장관은 “우리가 방산업체 지분을 가질 필요가 있는지 모르겠다”면서 다소 부정적인 입장을 보였다.

그러면서 “우리는 방산업체들이 미군에 적기에 군사 장비를 문제 없이 인도하고 있는지, 주주 이익을 과도하게 강조하는 건 아닌지 살펴보겠다”고도 말했다.

한편 베선트 장관은 유럽 은행에 동결된 3000억달러(약 418조원) 규모의 러시아 자산 처분 문제가 트럼프 대통령이 중재하는 러시아와 우크라이나의 종전 협상에서 “협상 카드”로 사용되고 있다고 밝혔다.

그는 “러시아 동결 자산은 푸틴(러시아 대통령) 대통령과 협상할 사항”이라며 “그 자산을 즉각 압류해서는 안 된다고 생각한다. 그것은 협상에 사용할 수 있는 중요한 카드이며, 그 자산 일부를 우크라이나 재건에 사용할 수 있을지 따져볼 것”이라고 말했다.

베선트 장관은 중국의 리청강 상무부 국제무역담판대표(장관급) 겸 부부장이 이번 주 워싱턴 DC를 방문하는 일정에 대해 “실무 방문으로 볼 수 있으며, 진행 중인 (미중) 무역 협상과는 무관하다”고 덧붙였다.

그러면서 자신의 협상 상대는 허리펑 중국 국무원 부총리임을 강조했다.

그는 오는 10월 말~11월 초 허리펑 부총리와 다시 만날 계획이라면서 “만날 때마다 우리는 보다 더 항구적인 관계를 향해 앞으로 나아가고 있다”고 말했다.