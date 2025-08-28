[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구 군위군은 청년·신혼부부의 주거 편의를 위해 군위읍 동부리 일대에‘군위형 희망주택’을 공공임대 방식으로 조성한다고 27일 밝혔다.

군위형 희망주택 건립은 지역 청년·신혼부부 주거 안정과 정착을 유도, 청년이 머무르는 군위를 만들기 위한 사업이다.

연면적 1500㎡, 지상 5층, 20세대 규모다.

사업비 77억원 전액을 지방소멸대응기금으로 추진하는 이 사업은 단순한 주거 공급이 아닌 군부대 유치와 대구 군공항 이전을 앞둔 군위의 미래 비전을 담고 있다.

청년 인구 유입·정착 지원을 통해 군위군이 고령화로 인한 소멸 위험 도시에서 ‘젊은 도시’로 변모하는 디딤돌이 될 전망이다.

군은 지난해 2월 대구도시개발공사와 업무협약을 체결한 데 이어 올해 안으로 실시설계에 들어갈 예정이다.

2027년 착공, 2028년 준공을 목표로 한다.

군위군 관계자는 “군위군에 조성될 군위형 희망주택은 신공항 건설과 군부대 유치, 지역 활력 회복을 잇는 출발점”이라며 “인구 유입 효과는 물론 군위지역 활성화에도 긍정적인 파급력이 기대된다”고 말했다.