9월 4일 광주전남지역본부서 개최

[헤럴드경제=정호원 기자] MG신용정보는 다음달 4일 새마을금고중앙회 광주전남지역본부에서 개인투자자 및 기관투자자 등 120명을 대상으로 “2025년 경·공매 NPL 호남권역 투자설명회”를 개최한다고 27일 밝혔다.

이번 설명회는 경·공매 및 부실채권(Non Performing Loan) 투자를 통해 고수익을 실현하려는 투자자들을 위해 기획됐다. 경·공매 투자에 NPL을 접목해 수익률을 극대화하는 방법을 소개하고, 호남권 지역물건의 실제 사례를 중심으로 유망 자산 발굴 노하우와 투자 포인트를 구체적으로 제시할 예정이다.

이날 설명회에서는 ‘월급쟁이 경매전략’의 저서 김태경 교수가 강연자로 나서 부동산 투자 중에서도 경·공매와 NPL시장의 최신 동향과 장·단점, 주요 특징, 투자 시 유의사항을 일반 투자자의 눈높이에 맞춰 특강을 진행한다.

박준철 MG신용정보 대표이사는“호남권에는 아직 일반 투자자들에게 알려지지 않은 숨겨진 유망 자산이 많다”며 “이번 설명회가 지역 투자자들에게 선제적 기회를 제공해 실질적 수익으로 이어지는 좋은 자리가 되었으면 한다”라고 밝혔다.

한편, MG신용정보는 지난 6월 26일 서울에서 첫 투자설명회를 개최했으며, 9월 광주를 시작으로 10월 대전, 11월 부산 순으로 지역별 투자설명회를 이어갈 예정이다.

이번 설명회 참가신청은 MG신용정보 홈페이지에서 내달 2일까지 선착순으로 받고 있다. 참가비는 무료다.