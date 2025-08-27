이달 태양광·풍력 세액공제 강화 SNS로 사기극 비난…한달 새 두 차례 옥죄기 한달 새 선런(48%), 솔라엣지(19%) 등 상승 투심 장기간 억눌려, 시장 불확실성 해소로 간주 신규 프로젝트들 작업 중지 후 전력난에 재개

[헤럴드경제=유동현 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 태양광·풍력을 사기극에 빗대고 세액공제 지침을 강화했지만 관련주는 상승세다. 증권가에서는 장기간 투자심리가 눌린 탓에 시장 일각에서는 불리한 정책이 나오더라도 불확실성 해소로 간주하고 있다는 분석이다.

27일 기준 미국 태양광 관련주인 선 런(티커명 RUN)과 솔라엣지테크놀로지스(SEDG)는 한달 새 각각 48.97%, 19.18% 올랐다. 퍼스트 솔라(FSLR)과 엔페이즈 에너지(ENPH)는 같은 기간 각각 7.16%, 8.61%로 집계됐다.

특히 제롬 파월 미 연방준비제도(Fed) 의장이 22일(현지시간) 금리인하 시사로 해석되는 발언을 한 당일 엔페이즈 에너지는 성장주 매수세가 몰리면서 스탠더드앤푸어스(S&P)500 중 가장 높은 상승세(10.4%)를 기록했다.

트럼프 행정부는 이달에도 재생에너지 옥죄기를 이어가고 있다. 지난 15일 태양광과 풍력에 대한 세액공제 지침 발표를 통해 세이프 하버(Safe Harbor) 조항을 제외했다. 세이프 하버는 태양광 프로젝트 비용의 5% 이상만 지출하면 해당 연도에 착공한 것으로 간주해 세액공제(ITC)를 받을 수 있도록 해주는 제도다. 기존에는 세액공제를 위해 세이브 하버와 실질적인 물리적 작업을 의미하는 ‘피지컬 워크 테스트’(Physical Work Test) 중 하나를 충족하면 됐지만 한 가지 조항이 제외되면서 까다로워진 것이다. 이어서 지난 20일에는 트럼프 대통령이 SNS에 태양광·풍력을 두고 세기의 사기극이라고도 비난했다.

한 달 새 두 차례나 때렸는데도 불구하고 관련주들은 버텼다. 바로 불확실성 해소떄문이다. 세이브 하버가 제외됐지만 1.5메가와트(MW) 이하 소형 특히 가정용의 경우 예외 적용을 허용했다. 아울러 소급 적용도 없는 만큼 내달 2일 이전 착공이 인정된 프로젝트도 예외다.

하장권 현대차증권 연구원은 “특히 가정용의 경우 여전히 5%의 세이브 하버 혜택 기준이 당초 대로 유지되면서 중장기 수요에 대한 불확실성이 큰 폭 완화됐다”며 “대형 프로젝터들의 경우 착공 기한 설정함에 따라 실제 착공·투자 가속화를 유도한 것”이라고 했다. 박유안 키움증권 연구원도 “태양광 설치 수요에 대한 우려가 완화됐다”고 평가했다.

재생에너지 관련 프로젝트들이 결국 전력 필요에 따라 재개되는 점도 투심을 뒷받침하고 있다. 트럼프 대통령은 취임 직후 신규 재생에너지 프로젝트에 대해 60일간 허가를 유예했지만, 지난 3월 말부터 태양광 등 일부 프로젝트 검토를 재개했다. 미국서 지난달 착공된 가장 큰 비건물 프로젝트는 뉴욕의 엠파이어 윈드(Empire Wind) 해상풍력발전프로젝트로 30억달러 규모다. 엠파이어 윈드는 지난 4월 트럼프 행정부에서 작업 중단 명령을 받았다가 5월에 작업 중지 명령이 해제됐다. 시장에서는 엠파이어 윈드 사례를 토대로 로드아일랜드 주에 건설 중인 해상풍력 프로젝트도 재개될 것이란 전망도 나온다.

박 연구원은 “트럼프 1기 재임 기간 동안에도 태양광과 풍력은 꾸준히 확대되며 같은 기간 모든 에너지원 가운데 가장 큰폭의 발전용량 증가를 기록했다”면서 “지금의 트럼프 대통령의 공격들에 대해 과도하게 우려할 필요는 없다고 판단하며 전력 수요 보완의 핵심 축인 재생에너지에 여전히 주목한다”고 했다.