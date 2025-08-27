현대차그룹 광고대행사 이노션의 자회사 ‘스푼’, ‘비글루’ 등 글로벌 콘텐츠 플랫폼 브랜드 TVCF부터 팝업스토어, 소셜 미디어 기획·운영까지

[헤럴드경제=박지영 기자] 소셜미디어 마케팅을 전문으로 하는 이노션의 자회사 이노션에스가 최근 오디오 라이브 콘텐츠 플랫폼 ‘스푼(Spoon)’의 일본 TVCF를 기획·제작하는 등 일본 시장에서 활발한 마케팅 활동을 펼치며 입지를 강화하고 있다고 이노션이 27일 밝혔다.

이노션에스는 ‘스푼(Spoon)’의 일본 TVCF를 맡고 브랜드 팝업스토어를 운영하는 등 현지화 마케팅을 본격화하고 있다.

이번 TVCF는 짧은 광고 형식을 벗어나 J-드라마 형식의 3부작 시리즈로 제작돼 젊은 세대에게 엔터테인먼트적 즐거움과 몰입감을 제공하며 호응을 얻고 있다.

‘스푼의 오디오를 통한 개인의 성장 이야기’를 콘셉트로 각기 다른 세 명의 캐릭터가 주인공으로 등장하는 것이 특징이다.

특히 일본 인기 배우 키요하라 카야가 출연해, 지방에서 상경한 뒤 외롭게 지내다 스푼을 통해 친구를 사귀며 밝게 성장하는 인물을 연기해 큰 화제를 모았다.

해당 영상은 도쿄테레비, TBS, 니혼테레비 등 주요 지상파 채널을 통해 8월 말까지 방영되며, 스푼 일본 유튜브 채널에서도 풀 버전을 볼 수 있다.

아울러 이노션에스는 오는 9월 도쿄 시부야에서 ‘스푼 팝업스토어’를 열어 브랜드 체험을 확대할 예정이다. 팝업스토어는 듣는 것을 좋아해 곰에서 토끼로 변한 독특한 세계관의 공식 캐릭터 ‘스푸니(Spoony)’를 중심으로 꾸며진다.

스푸니는 이미 스푼의 소셜 채널 ‘X(구 트위터)’에서 다양한 콘텐츠에 활용되고 있으며, 이번 팝업스토어를 계기로 온·오프라인을 넘나드는 마케팅 캐릭터로 확대할 계획이다.

이밖에도 이노션에스는 한국은 물론 북미와 일본에 진출한 숏드라마 플랫폼 ‘비글루(Vigloo)’의 IMC 캠페인, 소셜 운영, 매체 집행까지 아우르는 풀퍼널(full-funnel) 마케팅을 전개하며 글로벌 고객사를 대상으로 한 활동을 강화하고 있다.

올해 1월 출범한 이노션에스는 일본 현지 인사이트 분석부터 콘텐츠 기획·제작·채널 운영까지 전 과정을 빠르게 실행하는 ‘K-스피드’ DNA를 앞세워 단기간에 두드러진 성과를 보여주고 있다.

이윤경 이노션에스 대표는 “일본 시장에 진출한 한국 기업은 적지 않지만, 일본 내 마케팅 실행 속도와 현지화 측면에서 어려움을 호소하는 경우가 많다”며 “이노션에스는 일본 네이티브 및 전문 인력을 중심으로 현지 인사이트 발굴을 하는 것은 물론 빠른 대응력(K-스피드)을 기반으로 한국 기업의 성공적인 일본 안착을 돕는 최고의 파트너가 될 것”이라고 강조했다.